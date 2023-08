Météo : une semaine variable et fraîche, avant un début d’automne sous le soleil, “le beau temps va s’installer à partir de samedi”

Les nouvelles ne sont donc pas bonnes dans l’immédiat, mais cela ira vite mieux ! “À partir de samedi, on ira vers un mieux, rassure-t-il. On pourra compter, potentiellement, sur 25 degrés dans le centre du pays, et le beau temps va s’installer pour la première semaine de septembre. Pour la suite, les signaux sont globalement positifs jusqu’à la mi-septembre. On n’attend pas de coup de chaud significatif, a priori, mais des températures au-dessus des 20 degrés.”

Le début de l’automne météorologique (1/9 – 30/11) s’annonce donc globalement doux et beau. “Les modèles indiquent cela depuis quelques semaines, mais il faut toujours rester prudent, évidemment”, répète-t-il.

Car l’été qui se termine a été particulièrement difficile à prévoir pour les spécialistes. “C’est un été typiquement belge, en fait, souligne-t-il. On a cette impression d’été pourri à cause des deux semaines du milieu de l’été, mais les chiffres ne sont pas si mauvais. Par rapport à 2020 ou 2022, le temps a été influencé principalement par des courants océaniques qui rendent le temps plus variable et donc difficile à prévoir. De temps en temps, nous avons eu droit à des poussées d’air tropical, mais ces masses d’air ne se sont pas installées comme on a pu le voir en Belgique lors des étés précédents, qui étaient tout à fait exceptionnels, rappelons-le.”