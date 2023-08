Après les radars tronçons, les Lidars tronçons arrivent bientôt sur les chantiers en Wallonie !

Si les automobilistes ralentissent dans les chantiers, rares sont ceux qui le font au point de respecter la limitation fixée. ©ÉdA – Jacques Duchateau

Sur le terrain, ils sont en réalité très rares à respecter la limitation. Un phénomène que l’on observe d’ailleurs dans de nombreux chantiers. Et le prochain chantier de réhabilitation du viaduc de Vilvorde ne devrait pas y échapper. Selon une étude de la fondation Vinci Autoroutes, 7 conducteurs sondés sur 10 affirment ne pas ralentir dans des zones de travaux. Avec des conséquences parfois graves : selon l’Institut Vias, les accidents seraient 30 % plus graves dans les chantiers. En Belgique, on recenserait un accident dans une zone de chantier tous les deux jours.

Pour forcer les automobilistes à ralentir, des Lidars sont régulièrement placés dans les chantiers d’envergure. Mais sitôt ces Lidars dépassés, l’automobiliste, souvent alerté par un avertisseur de radars, réappuie sur la pédale d’accélérateur. Pour contrer ce phénomène, la ministre wallonne de la Sécurité routière, Valérie De Bue, souhaite la mise en place de Lidars-tronçons dans les chantiers. Fonctionnant de la même manière qu’un radar-tronçon classique, ces Lidars mobiles communiqueraient entre eux et flasheraient les automobilistes qui parcourraient le chantier plus rapidement que ce que permettrait la vitesse limite. Objectif : réduire les accidents et protéger davantage les ouvriers travaillant sur le chantier.

Installés pour contrôler la vitesse à un endroit précis, les Lidars pourraient, dans le futur, permettre de contrôler la vitesse moyenne dans un chantier. ©JEAN LUC FLEMAL

Si ces radars sont envisagés depuis certains temps, la crise du covid suivie par la pénurie de composants électroniques et la crise en Ukraine, ont considérablement retardé les choses. “La technologie est là, elle existe, commente-t-on au sein du cabinet de la ministre De Bue. Ces Lidars sont désormais en attente de leur homologation, ce qui devrait prochainement arriver.”

De premiers tests in situ devraient être effectués au premier trimestre de l’année prochaine. Avec l’espoir d’une généralisation dans la foulée. “On espère d’ici le premier semestre 2024”, commente le cabinet De Bue.

La vitesse dynamique bientôt généralisée

Déjà présente dans de nombreux pays et même en Flandre et à Bruxelles, la vitesse dynamique n’est pas encore utilisée en Wallonie. Le SPW Mobilité et Infrastructures ainsi que la Sofico œuvrent pourtant de concert pour l’instaurer au sud du pays. Concrètement, cette gestion dynamique de la vitesse devrait être implémentée dans trois situations différentes.

En premier lieu, pour détecter la présence de véhicules lents sur les routes. Ces dernières années, de nombreux accidents se sont par exemple produits sur la N25, limitée à 120 km/h, sur laquelle circulaient des tracteurs. La gestion dynamique de la vitesse permettra de réduire la vitesse des voitures lorsqu’un tel engin – mais cela peut être aussi un camion roulant lentement dans la Côte de Tilff, par exemple – est détecté. “Le dispositif sera entièrement automatisé et permettra de prévenir du danger les automobilistes en amont, en réduisant temporairement la vitesse.”

Par le passé, plusieurs accidents graves se sont produits entre des tracteurs et des voitures sur la N25 entre Nivelles et Mont-Saint-Guibert. ©S.G.

Autre cas de figure : une vitesse adaptée à la densité de trafic. À l’heure actuelle, les autoroutes sont limitées à 120 km/h en Wallonie, peu importe la densité de trafic. Or, rouler à 120 km/h en pleine heure de pointe n’est pas la même chose qu’à 120 km/h en pleine nuit. La Wallonie souhaite donc mettre en place des panneaux qui, en fonction de la densité de trafic du moment, puissent instaurer des limitations de vitesse provisoires. Ce qui permettrait de sécuriser les zones à risque tout en fluidifiant le trafic.

Enfin, le troisième cas de figure est destiné à agir dans les chantiers. “En fonction de divers paramètres comme la présence d’ouvriers, la dangerosité de la phase en cours ou des conditions météorologiques, la vitesse pourrait varier. Une vitesse plus élevée, par exemple, pourrait être affichée lorsqu’il n’y a pas de présence d’ouvriers sur le chantier.”