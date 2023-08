Frelons asiatiques: comment réagir face à un nid?

“En général, la quantité de venin est proportionnelle à la taille de l’insecte, on peut donc être confronté à un degré de venin assez différent selon ce facteur, précise Frédéric Francis, doyen de la faculté de Gembloux (Uliège). Selon certaines personnes plus sensibles aux piqûres, les réactions peuvent être assez importantes, il est donc important de consulter rapidement un médecin si on constate des symptômes alarmants tels que des démangeaisons, de fortes douleurs, une piqûre avec une zone plus grande ou encore des gonflements généralisés. Pour le reste, on conseille de contacter le personnel formé et spécialisé en cas de détection de nid proche de son domicile”.

Au-delà de deux piqûres, le venin peut en effet avoir des conséquences plus graves. Les personnes immunodéficientes, allergiques, les personnes âgées ou encore les jeunes enfants restent les plus vulnérables. Des piqûres multiples peuvent en effet entraîner l’obstruction des voies aériennes supérieures et de fortes réactions allergiques.