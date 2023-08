Le débat très animé d'Il faut qu'on parle sur l'insécurité à la gare du Midi: "Rudi Vervoort doit prendre ses responsabilités et agir mais où est-il?"

À lire aussi

Les chroniqueurs et débattueurs ont d'abord évoqué le patrimoine belge en évoquant le défilé du Sauvage à la Ducasse d'Ath, avant d'évoquer la brûlante actualité liée à l'insécurité qui règne à la gare du midi. Faut-il envoyer l'armée ? Pour Gaëtan Van Goidsenhoven, chef de groupe MR au Conseil communal d'Anderlecht et au Conseil de police Midi, "il ne s'agit plus de discuter, de faire campagne. Il faut agir ! Il faut être sur qu'il y ait une volonté structurelle d'agir. Si, quand les caméras s'éteignent, on en revient à la normale quelques heures et quelques jours après, il y a une escroquerie intellectuelle. Il faut une gouvernance unifiée à la gare du Midi. Il y a effectivement des voyageurs qui sont agressés mais il y a des habitants qui vivent dans une insécurité délirante. Il faut avoir une gouvernance unifiée pour sortir ce quartier vers le haut", commente le chef de groupe MR.

Pour Mathias Vanden Borre; député bruxellois N-VA, les violences à la gare du Midi ne sont pas un cas isolé. "Cela fait des années qu'on demande pour intervenir dans ce dossier mais pas seulement. Il y a plein d'endroits où on voit ces mêmes problèmes. A la gare du Nord, à Anderlecht. Ici, on a vu une intervention musclée. C'est bien. Les résultats sont peut-être déjà là mais maintenant il faut persister. Le ministre président Rudi Vervoort doit prendre ses responsabilités et agir. Mais où est-il ?", s'interroge-t-il.

Le chef de groupe MR et le député N-VA estiment que Rudi Vervoort doit davantage se mouiller dans ce dossier et être moins attentiste.