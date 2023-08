Météo: nuages et éclaircies alterneront, avec un risque d'ondée

Après la dissipation de la grisaille matinale, nuages et éclaircies alterneront ce mardi. Une averse restera très localement possible, mais il fera généralement sec, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima atteindront 16°C en Hautes­ Fagnes et 20 ou 21°C dans le centre.