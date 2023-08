Rajae Maouane va batailler pour la réforme fiscale : “On veut augmenter de 300 euros net les bas et moyens salaires”

L’équation que veulent résoudre les verts est la suivante. En 2019, la “vague verte” leur a permis de placer de nombreux élus à différents niveaux pouvoirs et de déployer un programme écologique dans différents secteurs, comme la mobilité, la rénovation ou la plantation de haies. L’objectif pour 2024 est de parvenir à garder leurs élus au poste pour poursuivre le travail entamé. Pour atteindre cet objectif, les Ecolo vont, comme ils l’ont toujours fait, taper sur le clou du dérèglement climatique.

La différence cette année est qu’ils ne seront plus seuls à faire campagne sur ce thème puisque le climat est au programme de tous les partis. “Que tout le monde parle d’écologie et de dérèglement climatique, c’est déjà une victoire en soi”, reconnaît Rajae Maouane. “Il y a quelques années, ce n’était pas le cas. Et encore aujourd’hui, dans certains partis, on trouve des climatosceptiques. Mais ce qui est clair, c’est que l’on ne fait pas d’écologie sans les écologistes. Si on veut faire des politiques ambitieuses de transition écologique, il faut le faire avec Ecolo. Cela fait 40 ans qu’on explique le dérèglement climatique. C’est dans notre ADN.”

La Bruxelloise liste les conséquences visibles du dérèglement climatique : inondations, incendies, sécheresses. “Lutter contre le dérèglement climatique, c’est surtout lutter pour la survie de l’espèce humaine. On l’a vu avant l’été : certains voulaient mettre sur pause cette transition écologique et solidaire. Pour nous, plus que jamais, il faut amplifier les efforts. Chaque dixième de degré compte. Agir aujourd’hui, ça va nous coûter moins cher que de le faire plus tard”.

Et de citer une étude de la KU Leuven réalisée à l’échelle de la Flandre. “Investir dans la transition, ça va coûter 1,6 milliard d’euros. L’inaction climatique, elle coûte 7,5 milliards d’euros, soit cinq fois plus. Si on n’investit pas 100 euros aujourd’hui dans la transition écologique, ça nous coûtera 500 euros plus tard.”

Lorsque nous l’interrogeons sur le nucléaire, l’élément au cœur de la stratégie climatique du MR, la coprésidente botte en touche : “La position d’Ecolo est la même depuis le départ. Nous voulons un parc énergétique 100 % propre, 100 % renouvelables. C’est notre meilleure façon de nous sortir de la dépendance aux autres états.”

Autre grosse priorité de la rentrée d’Ecolo : “redonner aux gens le pouvoir de vivre dignement”. Observant que “plusieurs personnes ont du mal à joindre les deux bouts”, les verts jugent qu’il faut rouvrir le débat sur la réforme fiscale, “au moins une partie”, pour se focaliser sur l’augmentation des bas et moyens salaires.

”Il y a suffisamment de bonne volonté autour de la table [du gouvernement] pour une revalorisation des bas et des moyens revenus. Ça concerne les ouvriers, les ouvrières, ça concerne la crise au sein des aides ménagères.” Rajae Maouane calcule que cette catégorie socioprofessionnelle devrait gagner “entre 200 et 300 euros net en plus par mois avec le schéma qu’on prend”. Si tous les partis de la Vivaldi sont d’avis qu’il faut poursuivre cette revalorisation, l’affaire n’est pas pour autant dans la boîte. “Certains partis préfèrent défendre les millionnaires”, pointe l’écologiste, avant de préciser son propos : “Je parle du MR de Georges-Louis Bouchez”.

Ecolo et Groen ont demandé à leurs vice-Premiers ministres, Georges Gilkinet et Petra De Sutter, de ramener le débat à la table du gouvernement fédéral. “Globalement, la question de pouvoir vivre dignement va être une question de campagne. Deux visions vont s’affronter entre les partis qui défendent les millionnaires et les partis qui se focaliseront sur l’augmentation des bas salaires.”

On termine sur la question qui trouble. “Ecolo pourrait-il monter dans une majorité avec le PTB ?” Réponse : “C’est surtout au PTB qu’il faut poser la question de savoir s’il est prêt à monter en majorité.” Nous insistons. “Il faut d’abord leur demander. À ce stade, la question ne se pose pas puisqu’ils ne veulent pas monter en majorité”. Et si c’était le cas ? “Tous les partis qui ont comme projet de société d’accélérer la transition écologique sont les bienvenus. Mais le PTB n’a formulé aucune envie manifeste de monter au gouvernement.”