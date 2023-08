Triste record: la Belgique championne d’Europe en matière d’isolement des personnes âgées

Il en ressort que la solitude a particulièrement augmenté en Grèce, en Italie et à Malte. Notre pays se classe en quatrième position, ce qui en fait le pays d’Europe occidentale le moins bien classé. Selon l’enquête, une personne âgée belge sur trois vivant seule se dit plus seule aujourd’hui qu’avant la pandémie.

Selon les chercheurs, la culture familiale dominante en Europe occidentale constitue la première explication à la solitude importante des seniors. En Belgique, les causes de cette solitude seraient sociales autant que politiques.

“Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables dans notre pays. On réclame depuis des années qu’un ombudsman puisse être nommé, comme c’est déjà le cas pour les mineurs avec le Délégué général aux droits de l’enfant mais on ne voit rien venir”, dénonce Jean-Jacques Claes, membre du Gang des vieux en colère, un collectif qui milite pour les droits des personnes âgées.

“Plusieurs facteurs contribuent à l’isolement des seniors. On sait par exemple que le prix du ticket de train réservé aux seniors va être modifié et pourrait augmenter dans certains cas de figure, ce qui ne va pas favoriser la vie sociale des plus de 65 ans. Par ailleurs, un nombre important des personnes âgées touchent des pensions extrêmement basses qui ne leur permettent pas d’avoir suffisamment de loisirs et à cause des règles liées à la cohabitation, si des personnes qui touchent la grappa veulent cohabiter avec d’autres personnes, elles risquent de subir une perte de revenus. Il y a tout une série d’éléments qui s’imbriquent les uns dans les autres et ont pour conséquence d’isoler les personnes âgées”, déplore-t-il.