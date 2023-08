"Il est indispensable de freiner cette augmentation" : l'évolution actuelle des voitures représente un facteur de risque pour la sécurité routière

L'évolution actuelle des voitures, qui deviennent de plus en plus lourdes, hautes et puissantes, "risque de mener à une sécurité routière à deux vitesses", ressort-il mercredi d'une étude menée par l'Institut Vias. Tandis que les passagers des véhicules plus robustes sont de plus en plus en sécurité, les usagers vulnérables et les occupants de voitures plus petites courent de plus en plus de risques de blessures graves ou mortelles.