Interdiction de parler une autre langue que le flamand à l’école : “DéFI est déterminé à aller au conseil d’État si la circulaire est adoptée”

Ben Weyts (N-VA) souhaite interdire l’usage d’une autre langue que le néerlandais dans les écoles flamandes. Le ministre de l’Éducation souhaite que les écoles précisent dans leur règlement que seul le néerlandais sera autorisé en classe et dans la cour de récréation.

Déjà sanctionnés dans la périphérie

”Ça s’inscrit dans la philosophie de ce qui est déjà pratiqué dans des écoles flamandes à Bruxelles et en périphérie”, commente Sophie Rohonyi, vice-présidente de la section locale de DéFI de Rhode-Saint-Genèse. “J’ai reçu des témoignages qui démontrent que l’usage du français est déjà sanctionné dans certains établissements. Si des élèves sont surpris à parler français ou une autre langue dans les couloirs ou dans la cour de récréation, ils doivent alors recopier des mots de vocabulaire, se mettre à genoux dans un coin avec les mains sur la tête ou alors ils reçoivent une note dans leur journal de classe.”

Devant certaines écoles de la périphérie, on trouve ainsi des panneaux précisant que seul le néerlandais est usité dans l’établissement (”Hier leren en spreken we Nederlands”). Une approche qui s’inscrit dans la politique défendue par les nationalistes flamands et visant à exalter l’identité flamande, selon la Rhodienne. “On agit comme si la Flandre était unilingue flamande alors qu’elle est riche de sa diversité multiculturelle. De nombreux francophones ou issus de communautés étrangères vont dans les écoles de la périphérie", poursuit-elle, pointant notamment les élèves dont les parents travaillent pour les institutions européennes.

Jusqu’au Conseil d’État

Chez DéFI, on prévoit déjà une réplique politique aux intentions du ministre. Si la circulaire flamande venait à être adoptée, le parti amarante annonce être prêt à saisir le Conseil d’État.

”La question est de savoir ce qui va découler de cette circulaire. Quelles seront les sanctions à la clé pour les enfants et les parents ? Quelles sont les vertus pédagogiques de suivre cette politique ? Selon la Constitution, il est illégal d’interdire l’usage d’une langue dans la cour de récréation alors que c’est un espace où prévaut la liberté linguistique. Il y a une loi qui balise l’emploi des langues en matière d’enseignement mais qui ne prévaut que pour les lieux où sont donnés les cours, elle ne sert pas à punir ce qui se fait dans les espaces récréatifs.”

Juriste de formation, Sophie Rohonyi rappelle que « la loi et la Constitution prévalent sur une circulaire ». Les fédéralistes vont examiner la circulaire de Ben Weyts. « Si elle venait à être adoptée, DéFI est déjà déterminé à l’attaquer au Conseil d’État. »

Avec cette circulaire, “le gouvernement flamand poursuit une logique d’assimilation et pas d’intégration”, conclut Sophie Rohonyi. “Ce qui est contradictoire. Il reproche aux francophones de ne pas parler suffisamment bien le néerlandais, mais quand ils font la démarche de placer leur enfant dans un établissement néerlandais pour qu’il devienne bilingue, on les sanctionne. Il y a une contradiction à valoriser l’apprentissage du néerlandais et à entrer en action de cette façon.”