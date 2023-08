Jane, une Belgo-Israélienne de 70 ans, prétend être la fille cachée du Roi Hassan II: “Une instrumentalisation de la Justice belge !”

Jane Benzaquen a grandi en Belgique, mais ne serait pas la fille de Raoul Jossart, le citoyen belge mentionné comme étant son père sur son acte de naissance officie. La septuagénaire a alors décidé d’enrôler Marc Uyttendaele, l’avocat pénaliste qui a permis à la princesse Delphine d’être légalement reconnue comme la fille du roi Albert de Belgique, pour tirer l’affaire au clair. Mohammed VI, l’actuel Roi du Maroc, n’a donné aucune suite à la demande de test ADN et une plainte pour diffamation est déposée au pénal par le Royaume du Maroc.

Du côté de la défense du Royaume du Maroc, on craint une instrumentalisation de l’avocat Uyttendaele, réputé internationalement pour avoir obtenu gain de cause dans le dossier de Delphine Boël. “Initialement, un courrier envoyé par Marc Uyttendaele affirme qu’ils souhaitent trouver une solution discrète, équitable et à l’amiable pour résoudre cette affaire afin de ne pas embarrasser le Royaume du Maroc”, explique Me Stanislas Eskenazi, qui souligne différents écueils dans ce dossier.

"Cela ressemble fort à de l'extorsion de fonds"

Le premier écueil se situe dans la démarche judiciaire. “On prétend que la nationalité belge de Jane Benzaquen va lui permettre de bénéficier de la compétence des juridictions belges sauf qu’il faut qu’elle y soit domiciliée, or elle vit toujours en Israël. Cela ressemble dès lors très fort à de l’extorsion de fonds. Le fait de ne pas vouloir rendre le dossier public vise en réalité à négocier une solution financière à l’amiable. Ils espéraient négocier un accord en sous-main”, selon lui. “Autre écueil : le fait que Jane a un frère qui n’a jamais été impliqué dans cette quête de recherche de paternité. On voit qu’elle a obtenu une décision sur requête unilatérale dans le cadre de la contestation de la paternité de son père Raoul Jossart, mais son frère n’est pas cité dans le cadre de la procédure judiciaire et le nom et la date de naissance ne sont pas corrects.”

Selon lui, la justice belge est instrumentalisée dans ce dossier suite au précédent de l’affaire Boël. “Il y a une sorte d’abus des juridictions belges. Cela veut donc dire que demain, toute personne qui revendique une paternité cachée va se domicilier fictivement en Belgique pour introduire des procédures et que les familles royales vont passer leur temps à donner leur ADN dans les hôpitaux ? Cela n’a aucun sens !”, fustige-t-il.

”Cela reste une histoire rocambolesque qui ne repose sur rien. Jane Benzaquen a attendu le décès de sa mère, de son père et de feu sa majesté le Roi Hassan II pour introduire des procédures, cela n’a pas de sens. Dans le discours qu’elle donne au tribunal lors de sa contestation de paternité, c’est qu’à son retour de Belgique, le passé a ressurgi et qu’elle veut retrouver ses origines, tout en prétendant ne pas vouloir chercher l’argent en affirmant que la démarche aurait été la même s’il avait été chauffeur de taxi. Or, elle ment puisqu’elle n’est pas rentrée se domicilier en Belgique”, précise Me Eskenazi. “Je m’interroge donc sur ses sorties médiatiques à l’heure de la rentrée judiciaire qui ressemblent plus à une fuite en avant médiatique, dépourvues de fondement juridique.”

Une instruction pénale en cours à l'initiative du royaume du Maroc

L’avocat rappelle qu’une instruction pénale est en cours à l’initiative du royaume du Maroc “afin de démontrer toutes les manœuvres mises en place. J’ai l’impression que l’objectif est de tenter d’affoler le royaume du Maroc pour obtenir une compensation financière tant espérée mais celui-ci ne se laissera pas impressionner. Il n’est pas normal que les gens utilisent la Belgique, par manœuvres frauduleuses, pour arriver à leurs fins malhonnêtes et financières”, conclut-il.