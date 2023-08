La surpopulation carcérale atteint des proportions dramatiques en Belgique : pourquoi les politiques ne parviennent pas à enrayer le phénomène

Parmi ceux-ci, 142 disposent d’un matelas à même le sol. "L’administration pénitentiaire peut parfois se montrer inventive. Ainsi, il y a dans certains cas des lits superposés dans des cellules prévues pour une personne par exemple”, explique Manuel Lambert, conseiller juridique à la ligue des droits humains.

Chiffres de la surpopulation dans les prisons belges au 15 août 2023 ©IPM Graphics

Ce phénomène est pointé du doigt depuis une trentaine d’années mais les ministres successifs ont toujours été incapables d’enrayer le phénomène. "Tous les partis politiques se sont penchés sur le problème sans pour autant le résoudre. Ils prennent le problème par le mauvais bout car lorsqu’il n’y a plus de place, ils font construire de nouvelles prisons. Nous avons récemment eu Haren et Termonde, et quatre nouvelles prisons verront le jour dans les années à venir. Or, ce qu’il convient de faire, c’est de s’attaquer de manière efficace aux politiques pénales. Actuellement, les conditions de libération conditionnelle sont très strictes et il y a un phénomène d’entonnoir. Plus de détenus rentrent dans les prisons, ils y restent plus longtemps et moins de personnes en sortent, ce qui explique cette expansion depuis 30 ans de la population carcérale”, détaille-t-il.

"Des détenus analphabètes ou ne parlant pas le français ressortent après leur détention dans le même état."

Selon lui, la logique du "tout à la prison” ne va pas dans le bon sens d’autant qu’actuellement, la Belgique connaît un des taux de détention préventive et de récidive parmi les plus élevés d’Europe. "Les personnes restent plus longtemps en prison, elles écopent de peines plus lourdes et le travail de réinsertion est trop faible. Des détenus analphabètes ou ne parlant pas le français ressortent après leur détention dans le même état. De plus, de nombreuses personnes souffrant de maladie mentale se retrouvent incarcérées alors que leur place n’est pas en prison mais bien dans des centres de soins et de psychiatrie légale. Mais faute de place, on les case en prison. Des choix politiques doivent également être posés. De nombreuses personnes sont condamnées pour trafic et consommation de stupéfiants et une autre approche que la voie pénale est nécessaire pour permettre de désengorger les prisons.”

A partir du 1er septembre, les courtes peines de six mois à deux ans seront exécutées

Enfin, il se montre sceptique concernant la "tolérance zéro" appliquée par le ministre de la Justice Van Quickenborne. "Jusqu’ici, les peines de moins de trois ans n’étaient pas automatiquement exécutées en prison, la grande partie des peines étant exécutées grâce au bracelet électronique, mais le ministre estime que les petites peines doivent aussi être exécutées en prison. La première phase du projet a vu le jour l’année passée avec l’exécution des peines de deux à trois ans de prison tandis qu’à partir de ce 1er septembre, cela va concerner les peines de six mois à deux ans. Il y a donc une volonté politique affichée que les personnes passent par la case prison de manière systématique avant de décider du placement sous bracelet électronique ou d'un aménagement de peine. Or, on sait que la prison a un effet déstructurant pour les détenus qui vont perdre leur emploi, leur logement, ce qui va contribuer à toujours plus de récidive. Il convient de drastiquement revoir le milieu carcéral en se basant sur ce qui est mis en place dans les pays nordiques ou aux Pays-Bas”, conclut Manuel Lambert.

Enfin, la situation est particulièrement problématique à Anvers où suite au démantèlement de la messagerie cryptée Sky ECC, de nombreux criminels - dont beaucoup de Néerlandais - s'y retrouvent incarcérés.