La Vivaldi se déchire sur la suspension de l’accueil des hommes seuls: “Rien ne va dans cette décision”

La décision a été directement condamnée par plusieurs membres du gouvernement bruxellois, par les organisations de défense des droits de l’homme et par les associations d’aides aux réfugiés. Elle est également mal passée au sein de l’aile gauche de la Vivaldi.

”Rien ne va”

”Rien ne va dans cette décision”, nous confie Zakia Khattabi (Ecolo). La ministre fédérale du Climat y voit une instrumentalisation de la crise de l’accueil pour peser dans les futures discussions budgétaires. “On ne peut pas un jour prétendre pouvoir régler la situation à la gare du Midi et le lendemain mettre en place toutes les conditions qui vont recréer la situation que l’on souhaite éradiquer. Je ne peux m’expliquer cette sortie si ce n’est une stratégie en vue du conclave budgétaire.”

Chez le vice-Premier ministre Pierre-Yves Dermagne (PS), on déclare que “non seulement l’initiative de la secrétaire d’État n’a pas été discutée au sein du gouvernement mais elle est aussi contraire à la loi et aux accords internationaux”.

Sur une ligne similaire, les vices Premiers ministres Georges Gilkinet (Ecolo) et Petra De Sutter (Groen) ont annoncé qu’ils ne laisseraient pas passer le projet. Ce dossier devrait visiblement atterrir à la table du conseil des ministres prévus pour vendredi.

À droite, par contre, on défend la proposition de Nicole de Moor. Interrogé à ce sujet, le Premier Ministre Alexander De Croo affirme que la Belgique aurait fait des efforts “énormes” en matière d’accueil. Au micro de LN24, le libéral a insisté sur la difficulté de créer des places supplémentaires. ” C’est une mesure de crise qui est temporaire. Je demanderai à tout le monde de faire le maximum pour créer suffisamment de places.”

L’un des arguments avancés par les élus bruxellois pour critiquer la décision de la secrétaire d’État porte sur la sécurité. Les problèmes d’insécurité qui touchent la gare du Midi sont liés à la présence de sans-papiers en errance. Questionnée à ce sujet, la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden, dans la même formation que Nicole de Moor, n’a pas souhaité répondre.

”Pas de risque pour la sécurité”

Il faut donc se tourner vers Alexander De Croo pour avoir cette réponse. Le Premier ministre juge que la suspension de l’accueil des hommes seuls demandant l’asile ne présente pas de risque pour la sécurité. “Il n’y a pas de lien direct avec le fait qu’il y aura plus de monde dans la rue”.

En coulisses, certains jugent “opportunistes” les déclarations des ministres bruxellois. “Ils utilisent l’argument de la sécurité autour des gares pour critiquer une mesure de la secrétaire d’État. Mais cette situation dure depuis des années. Ce n’est pas cette décision qui va faire empirer les choses.”

À gauche, on analyse également la décision de la secrétaire d’État au travers du prisme électoral. “Nicole de Moor prend une décision qui plaît à une partie de l’électorat flamand plus à droite. C’est aussi une façon de répondre à l’appel lancé par Bart De Wever aux factions plus à droite du CD&V.”

Part-on sur une crise gouvernementale, comme ce fût le cas en 2019, lorsque le PS et Ecolo avaient menacé de quitter le gouvernement sur la question des sans-papiers ? On n’est pas du tout là, nous affirme-t-on.