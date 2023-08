Le bon d'état de Van Peteghem rencontre un succès fou, et ça jase au sein de la Vivaldi: “Il se rachète du galon après l’échec de la réforme fiscale”

Le nouveau bon d'État à un an, "du gagnant-gagnant pour l'État et l'épargnant"

<p>L'émission de nouveaux bons d'État à un an, au rendement net annoncé de 2,81%, est un investissement "gagnant-gagnant pour l'État et pour les petits épargnants", estime Bertrand Candelon, économiste et professeur de finance à l'UCLouvain, à l'agence Belga.</p>