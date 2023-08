Le ministre Van Quickenborne met fin à “l’impunité” pour les voyous : les condamnés à une courte peine iront cette fois en prison

Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne a remis sur la table l’exécution des courtes peines. Depuis le 1er septembre 2022, les peines de 2 à 3 ans sont effectivement exécutées en prison. Selon les chiffres du cabinet du ministre, au 29 août, 355 condamnés correspondant à ce profil étaient en prison et 21 enfermés dans une des deux maisons de détention existant actuellement (Forest et Courtrai).

À partir de ce 1er septembre, les très courtes peines, de 6 mois à 2 ans, seront soumises au même régime.

Pour le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, cette révision vise à diminuer le sentiment d’impunité et donc le risque de récidive. En outre, en faisant connaître les conditions de vie dans une cellule, on diminuerait le risque que ces condamnés se muent ensuite en criminels plus lourds. À long terme, cette mécanique devrait aider à désengorger les prisons. Mais pour le court terme, de nombreux directeurs de prison tremblent à l’idée de voir un afflux supplémentaire vers leur établissement déjà plein à craquer.

Cette position ne fait pas l’unanimité : “Les possibilités de changement de comportement et de réinsertion sont limitées ou inexistantes en raison de la courte durée de la peine. La courte peine privative de liberté cause des effets préjudiciables et augmente même le risque de récidive”, explique Marc Nève, président du Conseil Central de Surveillance pénitentiaire (CCSP). “Des études révèlent que les peines alternatives, telles que les travaux d’intérêt général et la surveillance électronique, réduisent de 50 % le risque de récidive par rapport à une courte peine d’emprisonnement” .

Le condamné à une courte peine doit se présenter à la prison dans les 5 jours à dater de la réception du billet d’écrou mais il pourra plus tard être transféré dans une maison de détention, un lieu fermé, sécurisé certes mais moins massif qu’une prison (entre 20 et 60 places). L’encadrement y est plus soft et favorise la vie collective entre détenus ainsi que l’accompagnement en matière de réinsertion. Pas de contact avec des grosses frappes ou des gourous du crime.

”Le condamné peut effectivement être redirigé vers une maison de détention mais pas systématiquement”, nous détaille-t-on au cabinet du ministre. “Il ne faut pas faire partie de la catégorie “terroriste” ni “délinquant sexuel”. Il y a une analyse qui se fait sur base du dossier. Ils sont à faible risque de sécurité et sélectionnés sur base de critères stricts. Les condamnés doivent également être motivés pour travailler à leur réinsertion.”

À terme, le ministre prévoit 15 maisons de détention (pour 720 détenus) mais n’en a pu ouvrir que deux jusqu’ici. Dans les communes, face aux projets d’implantation, les boucliers se lèvent, les riverains ont des craintes et donc les bourgmestres aussi. Trois nouveaux établissements sont toutefois sur les rails : à Zelzate, Olen et Ninove.