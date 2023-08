Le PTB fait vrombir sa machine de guerre électorale : “Notre objectif, c’est d’avoir 100 000 réponses au mois de décembre”

”Notre objectif n’est pas seulement d’aller dans les grandes villes, comme Liège, Namur, Charleroi ou Anvers”, explique Raoul Hedebouw, président. “On se rendra également dans les petites agglomérations de Flandre et de Wallonie. On veut vraiment étendre le PTB dans les endroits où on n’avait pas l’habitude de le voir.”

À chaque halte, ce bus sera accompagné d’une cohorte de militants équipés de tablettes, de smartphones et affublés des t-shirts rouge-bordeaux. Ces bénévoles, issus des antennes locales du PTB, se dirigeront vers les passants pour leur demander de répondre à leur “Grande enquête”.

Outil statistique et stratégique

”Ce bus, c’est une façon d’être sur le terrain, de nous faire connaître de la population”, assume le président marxiste. Mais c’est également un outil statistique et stratégique. “C’est très important d’avoir ce contact direct avec les gens afin de bien sentir ce qui se dit et ce qui se discute dans la population. Leurs réponses seront analysées de façon statistique et quantitative. On va voir quels seront les points les plus mis en avant, d’une part. D’autre part, on procédera à une analyse qualitative des arguments donnés par les gens qui nous aidera à adapter notre programme.”

Raoul Hedebouw au volant du bus du PTB. ©GDS

Le 25 avril 2022, le gouvernement fédéral a lancé, par le biais de la plateforme en ligne “Un pays pour demain”, une consultation citoyenne portant sur l’évolution de notre démocratie et des structures de l’État. “Le vice-Premier ministre David Clarinval (MR) a lancé une grande enquête pour connaître le ressenti des Belges. Cela a coûté un million d’euros et il n’a récolté que 12 000 réponses. Notre objectif, c’est d’avoir 100 000 réponses pour décembre”, fanfaronne Raoul Hedebouw.

Propagande par les pairs et les bénévoles

Pour atteindre cet objectif, le Liégeois compte sur ses 25 000 membres et sur leur esprit bénévole de propagande qui poussera “leur frère, leur sœur, leurs cousines, leurs parents” à répondre à cette grande enquête. Pour ce questionnaire, les PTBistes ont mis le paquet sur le graphisme et l’opérationnalité. Les questions sont adaptées au profil de la personne interrogée et aux problèmes de sa localité. Selon que vous précisez venir d’Uccle ou de Tournai, le questionnaire ne sera pas le même.

Si la forme est soignée, le fond reste orienté vers l’extrême-gauche. Un exemple ? À la question “Que feriez-vous pour plus de justice fiscale ?”, les choix de réponses sont : A) Introduire une taxe des millionnaires, B) S’attaquer aux surprofits des banques et des secteurs énergétiques, C) Taxer les multinationales, D) Autre. Les trois premières réponses tournent ainsi autour du même concept : taxer les grosses fortunes…

Conquérir les communes

La première étape du bus était Seraing. Un choix qui est loin de résulter du hasard. Le PTB fait de très bons scores dans la ville liégeoise et il n’exclut pas de pouvoir y monter dans la future majorité. Viendra ensuite un chapelet de petites communes, au nord comme au sud du pays.

La priorité du PTB n’est pas de gonfler ses places au fédéral. À ce niveau, les communistes savent que leurs sièges seront assurés, mais ils savent également que les autres partis n’accepteront jamais de former un gouvernement avec eux “vu les contradictions profondes qui existent entre nous et les partis traditionnels”. Le PTB veut conquérir le pouvoir par la base et ça commence par les communes. “C’est là qu’on peut imposer notre rapport de force”. Et c’est la raison pour laquelle leur machine de guerre électorale se déplace en bus.