Les maxima s'échelonneront entre 15 et 19°C sous un vent modéré de sud-ouest tournant vers l'ouest à nord-ouest.

Mercredi soir, sous une nébulosité variable, les averses resteront présentes mais deviendront progressivement moins nombreuses en cours de nuit. Des nuages bas pourront se former sur l'Ardenne. Les minima oscilleront entre 7°C en Hautes Fagnes et 14°C à la mer, sous un vent faible à modéré de secteur sud-ouest.

Jeudi et vendredi s'annoncent également pluvieux. Il faudra attendre ce week-end et surtout le début de semaine prochaine pour avoir un temps plus sec, avec davantage de soleil, et plus doux.