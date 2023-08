"Près de 4.200 euros pour une année scolaire pour nos deux enfants" : les frais exubérants demandés aux parents

À ces frais, s’ajoutent la facture des activités parascolaires et l’habillement. “La gym et les vêtements, c’est vraiment un gros poste car à cet âge ils grandissent vite et usent aussi. On doit acheter environ quatre paires de chaussures, deux vestes et sept ou 8 tenues par an par enfant soit environ 1500€ pour les deux”, estiment-ils.

Viennent ensuite les cotisations sportives.

“Chez nous, c’est un gros investissement car ils vont à la piscine, à la gym et au ping ou à la danse, ce qui représente 800€ par an pour les deux. Il y a aussi les stages pendant les congés. Généralement, on se débrouille pour leur faire faire trois semaines de stage et deux de garderie communale qui nous coûtent 600€ environ. Tout cumulé, nous arrivons à 4 200€ pour les deux… Et ils sont en primaire… Les allocations familiales ne sont pas un luxe…”

Selon Le PTB, ces montants sont sous-estimés par les autorités.

À lire aussi

“Les travailleurs ont été très impactés par les différentes crises et l’inflation généralisée. Pour une famille de deux enfants qui mangent aux repas chauds, on est rapidement sur un budget de 1000 € par an. Même pour des familles où les deux parents travaillent, rajoutez à ça tous les autres frais liés à l’école et on se demande vite si on va pouvoir laisser les enfants aux repas chauds. L’année dernière déjà, une famille sur cinq y renonçait à cause de leur coût.”, dénonce la députée Alice Bernard.