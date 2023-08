Au Parlement wallon, on partait souvent à la retraite pour raisons médicales sans que le bureau s’en émeuve

Entre 2011 et 2019, un certain nombre d’agents du Parlement wallon sont partis à la retraite anticipée pour raisons médicales. La Libre a pu mettre la main sur une liste de dix agents (sept femmes et trois hommes) mis à la retraite anticipée entre 2011 et 2019 pour raisons médicales et sur décision du Bureau. La moyenne d’âge de ces agents est de 53 ans. Le plus âgé est parti à 63 ans et le plus jeune… à 47 ans. Les autres sont partis à la retraite à l’âge de 51 ans (un agent), 52 ans (trois agents), 53 ans (trois agents) et 54 ans (un agent).