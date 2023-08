Faut-il suivre l’exemple de Paris et interdire les trottinettes en libre-service? La DH lance le débat et vous donne la parole: "C'est l'anarchie!"

En réalité, ce n’est pas tant les trottinettes qui semblent exaspérer les autres usagers de la route et de la voirie. Mais bien le comportement de leurs utilisateurs. Lesquels franchissent allègrement les feux rouges, grillent des stops et autres priorités de droite, sont responsables de bien des accidents avec des piétons et cyclistes, abandonnent leurs engins sur les trottoirs ou passages piéton avec un mépris total pour les autres usagers de la route.

Si référendum il devait y avoir chez nous, il y a de fortes chances qu’il subisse les mêmes résultats qu’à Paris. La DH a d’ailleurs lancé le débat sur son site. Avec là aussi un résultat implacable : 91 % de nos lecteurs qui se sont prononcés souhaitent l’interdiction pure et simple des trottinettes en libre-service. “Allez, ouste. Du vent”, commente ainsi Louis Dechamps

De manière assez générale, c’est bien l’usager qui est pointé du doigt, pas l’engin en tant que tel. “Les trottinettes sont en soi des engins intéressants pour se déplacer en ville quand on ne doit rien transporter d’autre que soi-même, indique Alain Dogniaux. Le problème ne vient pas d’elles, mais du comportement irresponsable de la majorité de leurs usagers.”

Olivier Bonnet, lui, parle carrément “d’anarchie. On dépose les trottinettes comme on veut où l’on veut. Et pour ne rien arranger, on roule n’importe comment avec ces engins.”

Parmi les rares réactions opposées à l’interdiction pure et simple des trottinettes partagées dans les grandes villes – les opérateurs n’investissent pas les petites communes car elles ne sont pas assez rentables -, pointent elles aussi les utilisateurs. “Le problème, ce n’est pas la trottinette, c’est l’utilisateur, confie Pierre-Olivier Jacques. Il faut un vrai régime de sanction : mal garée, à deux sur l’engin, non-respect du code, dégradation,… c’est l’amende.”

Enfin, Carl, lui-même usager de trottinette (privée) confirme que "le problème est l’irrespect et le sentiment d’impunité des contrevenants. Je suis moi-même propriétaire d’une trottinette et ce genre d’irrespect m’énerve au plus haut point."

Et vous, quel est votre avis ? Êtes-vous en faveur de l’interdiction des trottinettes ? Ou, au contraire, de leur maintien ? N’hésitez pas à nous faire part de votre avis.