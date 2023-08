La Belgique reste une plaque tournante du gaz russe : “Un commerce qui remplit les poches de Poutine”

”Entre janvier et juillet 2023, les pays de l’UE ont acheté 22 millions de mètres cubes de GNL, contre 15 millions de mètres cubes au cours de la même période en 2021, soit un bond de 40 %”, écrit l’ONG. En se basant sur les prix du GNL russe, Global Witness prévoit que les achats de l’UE en 2023 s’élèveront à 5,29 milliards d’euros.

Les principales compagnies qui participent à ces achats sont Shell et Total Energies. À l’échelle mondiale, les premiers acheteurs de gaz russe en 2022 ont été la Chine (20 % des ventes de GNL russe), l’Espagne (18 %) et la Belgique (17 %).

”Le système énergétique européen basé sur le gaz fossile est une catastrophe climatique et un risque pour la sécurité, car il finance des régimes bellicistes et alimente des conditions météorologiques extrêmes mortelles”, s’indigne Jonathan Noronha-Gant, responsable de la campagne sur les combustibles fossiles à Global Witnes. “Le fait que les capitales nationales achètent plus de GNL à la Russie qu’avant la guerre montre que nous n’agissons tout simplement pas assez vite pour remplacer le gaz par des énergies renouvelables. Les gouvernements doivent prendre conscience de la réalité de notre dépendance au gaz fossile et élaborer un plan d’urgence pour l’éliminer, en commençant par interdire le commerce du gaz russe qui remplit les poches de Poutine.”

Plaque tournante

Chez la ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten (Groen), on nuance les chiffres communiqués par l’ONG. Une importante part du gaz naturel liquéfié russe transite effectivement via le terminal gazier du port de Zeebruges, mais cette quantité de gaz n’est pas achetée par la Belgique, ni destinée à la Belgique. “De par sa situation centrale en Europe occidentale et à l’infrastructure de réseau fortement interconnecté avec les pays voisins, notre pays occupe une position unique et est devenu, avec la guerre en Ukraine, une des routes privilégiées pour acheminer du gaz, notamment en Allemagne. La Belgique exporte jusqu’à quatre fois sa propre consommation.”

Le cabinet de l’écologiste rappelle qu’il n’y a pas d’embargo sur le gaz russe. “Prendre seul des sanctions, cela n’a pas de sens, elles sont efficaces si elles sont prises au niveau européen”. L’équipe de la ministre ajoute que la Belgique a soutenu les autres sanctions énergétiques contre la Russie prises dans le cadre de la guerre en Ukraine et que l’objectif de l’Europe est de se libérer le plus rapidement possible de sa dépendance aux énergies fossiles. “La guerre en Ukraine nous a montré à quel point nous sommes dépendants des énergies fossiles et de Poutine. C’est en accélérant la transition énergétique que nous pourrons reprendre notre énergie en main.”

N’oublions pas le pétrole et les diamants

La part du GNL russe dans la consommation belge est en réalité minime. Selon le rapport du SPF Économie sorti à l’été 2023, seul 2,8 % du gaz consommé en Belgique viendrait de Russie. Les principaux pays fournisseurs sont la Norvège (60,9 %), les Pays-Bas (13 %), le Royaume-Uni (9,3 %) et la France (3,6 %).

On notera que le gaz ne constitue pas l’unique produit qui alimente “les poches du Kremlin” puisque la Belgique continue de brûler du pétrole russe et de marchander des diamants avec les oligarques russes. En 2022, 22,1 % des importations de pétrole brut étaient originaires de Russie. Ce chiffre devrait toutefois diminuer puisqu’en décembre 2022, l’UE a interdit le transport maritime du pétrole brut russe vers des pays tiers.