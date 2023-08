Le Gang des vieux en colère réclame la nomination d'un délégué général aux droits des seniors

À lire aussi

Parmi les autres revendications du collectif, on trouve une valorisation des métiers de soignant en milieu gériatrique et un enseignement des métiers de soignants en gériatrie qui inculque "des réelles connaissances liées à l’âge", l’instauration de critères qualitatifs obligatoires en MR et MRS (propreté, hygiène, soins, alimentation, sécurité, animation, bien-être), le remplacement de la GRAPA par le "Minimum pension-décente universel" et la libre circulation des personnes qui perçoivent cette pension, la suppression du statut de cohabitant et la pension à 65 ans, sauf pour ceux qui souhaitent continuer à travailler au-delà de cette limite d'âge.

Récemment, le Gang a aussi manifesté son désaccord face à la suppression du tarif unique SNCB pour les seniors.