Le grand ras-le-bol des trottinettes partagées dans les villes: "Il faut suivre l’exemple de Paris et les interdire"

Au point qu’aujourd’hui, de plus en plus de capitales et grandes villes à travers le monde ont décidé d’interdire les trottinettes en libre-service sur leur territoire. New-York, Londres, Madrid, Barcelone, Rome, Amsterdam ou encore Copenhague ont déjà banni ces engins sur leur territoire. Et, ce vendredi, ce sera au tour de Paris. En avril dernier, les Parisiens avaient en effet été invités à se prononcer pour ou contre les trottinettes électriques partagées, à l’occasion d’une grande consultation populaire. Avec un verdict implacable : 89 % des votants (qui ne représentaient toutefois que 7,5 % de la population en âge de voter), s’étaient opposés au maintien de ce système de micromobilité. “Le 1er septembre prochain, il n’y aura plus de trottinettes en libre-service à Paris”, avait alors commenté Anne Hidalgo. Et la maire de Paris n’a plus changé sa position d’un iota : ce vendredi, les trottinettes partagées seront interdites dans la capitale française.

Bruxelles, Namur, Liège, Charleroi… doivent-elles suivre l’exemple parisien ? Certains en sont convaincus. C’est le cas du bourgmestre d’Uccle, Boris Dilliès, qui a durci le ton face aux trottinettes en free-floating. “Après deux ans de discussions infructueuses avec les différents opérateurs, j’ai fait appliquer strictement l’article 44 du règlement de police qui stipule qu’on ne peut pas obstruer le libre passage des piétons sur les trottoirs, confie le bourgmestre ucclois qui précise viser la trottinette partagée et non la privée, bichonnée par son propriétaire. J’ai donc donné l’ordre de faire enlever toutes les trottinettes mal stationnées pour les emmener. Avec à la clef des sanctions administratives de 250 € par engin à charge des opérateurs. Depuis, la plupart des opérateurs ont désactivé la zone d’Uccle. Leurs usagers peuvent toujours y circuler, mais plus y stationner.”

Pour le bourgmestre d’Uccle, la Région bruxelloise, qui entend donner une dernière chance au système de trottinette partagée, “fait fausse route”. La Région compte en effet réduire à maximum 8.000 le nombre d’engins sur l’ensemble de l’agglomération, avec une limitation à 20 km/h et des dropzones, sortes de parking à trottinettes, obligatoires. “Les trottinettes partagées ne sont les bienvenues à Bruxelles que si elles ne gênent pas les autres usagers de la route, avait commenté la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt, dès l’approbation par le gouvernement de l’arrêté fixant les nouvelles règles. C’est pourquoi nous avons finalement opté pour une législation plus stricte : moins de trottinettes, moins d’opérateurs, des zones de dépôt obligatoires et des amendes pour mauvais stationnement.”

Avec un avertissement : “S’il apparaît que les règles ne sont pas respectées ou ne s’avèrent pas suffisamment efficaces, nous envisagerons de passer à une interdiction totale des trottinettes électriques partagées.”

Boris Dilliès, lui, ne présage rien de bon. “La Région a créé une usine à gaz qui renvoie la problématique vers les communes qui seront chargées d’aménager et de faire respecter ces dropzones. Le nouveau plan, c’est de l’électoralisme pur car on ne veut pas froisser un certain public. C’est d’autant plus incompréhensible de continuer à soutenir ce système de micromobilité partagée que ces trottinettes, qui arrivent par containers entiers de Chine, n’ont une durée de vie que d’un an et sont bourrées de composants chimiques hyper polluants. Sur le plan environnemental et sécuritaire, c’est un vrai fléau. Il est aussi faux de prétendre que ce sont les automobilistes qui utilisent les trottinettes pour faire le dernier kilomètre : il est prouvé que ceux qui les utilisent sont soit des usagers des transports en commun, soit des anciens piétons.”

Le bourgmestre ucclois ne fait aucun cas de ce qu’il pense des trottinettes partagées : “Il faut en réalité suivre l’exemple de Paris.” Comprenez : interdire les trottinettes.

Malgré le durcissement de la loi en juillet 2022, les comportements à risque restent légion avec les trottinettes partagées. ©Alain Apaydin / Bestimage

Octroyer une dernière chance aux trottinettes partagées ou les interdire définitivement : les médecins sont partagés

Sondés par nos soins, plusieurs médecins-urgentistes nous indiquent ne plus compter plus les traumas crâniens, les fractures et autres entorses tant chez les trottinettistes eux-mêmes que chez des usagers faibles percutés par ces derniers. Eux aussi ont une image assez négative de ces engins. L’an dernier, plus de 2.100 personnes ont été blessées dans un accident impliquant une trottinette. Et quatre ont été tuées, selon les chiffres de Vias. Des chiffres en baisse depuis l’instauration d’un cadre plus strict, en juillet 2022, mais qui ne sont sans doute que l’arbre qui cache une forêt bien plus large : de nombreux blessés se rendant par eux-mêmes aux urgences, ces accidents passent sous les radars des constats policiers. “Dans notre service, la moitié des médecins est favorable à l’interdiction, commente un urgentiste d’un grand hôpital bruxellois. L’autre moitié demande que l’on légifère plus sévèrement dessus, avec des amendes dissuasives à la clef,… et une partie spécifie qu’en l’absence de mesures concrètes et efficaces, il faudra alors penser quand même à les interdire.”