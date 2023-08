Météo : un bilan de l’été pour le moins contrasté, et étonnant, “l’été n’a pas été si pourri que cela...”

À lire aussi

Si on se penche d’abord sur la température moyenne, on arrive à Uccle – station de référence – à 18,9 degrés sur l’ensemble des trois mois d’été, soit un degré de plus que la température moyenne sur la période 1991-2020. “Cela fait de l’été 2023 le cinquième le plus chaud sur la période, mais je préfère prendre l’ensemble des données depuis 1833. L’été 2023 est alors le septième le plus chaud depuis le début des relevés, ce n’est pas rien, assure Pascal Mormal. L’été a donc été assez chaud, et c’est essentiellement dû au mois de juin tout à fait exceptionnel que nous avons connu. Juillet et août étaient juste sous la moyenne.”



Au niveau des précipitations, on arrive à Uccle à un peu plus de 290 millimètres, contre une moyenne de 234,2mm. “Juillet et août ont été plus arrosés que juin, mais sans excès, indique-t-il. Si on tient compte du nombre de jours de pluie, on arrive à 46 jours sur l’ensemble de l’été, contre 42,6 en moyenne. Pour les jours d’orage, on arrive à 43 jours, contre 39 en moyenne.”

Des chiffres qui tranchent avec cette impression d’été pourri. Il faut dire que ce sont surtout les semaines du cœur de l’été, fin juillet/début août qui ont été particulièrement mauvaises et qui ont plombé le moral des Belges. “Pour la rentrée, les nouvelles sont bonnes, par contre, lance le météorologue. Les prévisions sont mêmes plus optimistes qu’en début de semaine, avec quelques journées estivales (plus de 25 degrés) au moins jusqu’au 10 septembre.”