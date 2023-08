"On ne fait pas ça de gaieté de coeur" : les chasseurs sollicités pour éliminer les ratons laveurs

"En quelques décennies, le raton laveur a envahi le sud de la province du Luxembourg et depuis quelques années, on en trouve partout en Wallonie. Jusqu'il y a peu, on en voyait l'un ou l'autre mais on ignorait l'ampleur des populations et l'extension de son territoire. Au moment de l'épidémie de peste porcine africaine en Gaume, des pièges ont été installés et des milliers de ratons laveurs ont été attrapés, ce qui a surpris tout le monde", explique Benoit Petit, président du Royal Saint-Hubert Club, une association de chasseurs.