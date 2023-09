Frappée et maltraitée par sa mère et son beau-père durant toute sa jeunesse : “La justice prend enfin mon affaire au sérieux 16 ans plus tard !”

Celle qui est aujourd’hui maman d’une petite fille avait 14 ans lorsqu’elle a quitté le foyer familial après avoir été victime de menaces de mort émises par ses parents. Effrayée, elle est partie à son camp de jeunesse avant de ne jamais revenir. "Je me suis confiée à des éducatrices et elles se rendaient compte que je ne mentais pas. Ce n’était pas la première fois qu’elles me voyaient avec des hématomes. Après le camp, j’ai été hébergée dans la famille d’une amie avant d’être confiée au point jaune de Charleroi où j’ai ensuite été prise en charge par le service d’aide à la jeunesse. J’ai alors été placée au Caillou, un centre d’accueil pour les victimes de violences intrafamiliales”, détaille-t-elle.

"Mon père ne vivait pas avec nous. Il est parti quand j’avais 2 ans. Ma mère disait toujours que c’était de ma faute s’il était parti et j’en subissais les conséquences. Mes frères et sœurs étaient témoins mais aussi acteurs des traitements qui m’étaient infligés mais ils n’ont malgré cela jamais été dénoncés et ont continué à agir en toute impunité”, explique Justine. “Mes grands-parents me prenaient en charge de manière périodique. Lorsque ma mère et mon beau-père me récupéraient, ils étaient gentils durant quelques jours puis cela recommençait. Cela a toujours été comme ça. Ils n’étaient pourtant pas sous l’influence d’alcool, de drogue ou de médicaments.”

Durant toute son enfance, Justine a vécu un véritable calvaire. “Les écoles dans lesquelles j’étais scolarisée téléphonaient à ma mère pour savoir comment elle expliquait le fait que j’arrivais toujours avec des coups et blessures et sans nourriture. Elle bottait en touche en disant que j’étais une enfant fort perturbée et difficile, que je jetais mes collations et dîner dans la poubelle !”, poursuit-elle.

Poursuivis pour des faits de violence sur enfant mineur

Malgré plusieurs plaintes, la mère et le beau-père de Justine n’ont jamais été inquiétés, jusqu’à cet été. “En 2020, j’ai été auditionnée à plusieurs reprises au commissariat et je n’ai plus jamais eu de nouvelles jusqu’à cet été, lorsque j’ai reçu un courrier du procureur de Roi de Mons m’informant que ma mère et mon beau-père allaient être poursuivis pour des faits de violence sur enfant mineur”, poursuit Justine.

"L'ouverture de l'enquête fait rejaillir les horreurs du passé"

Cette annonce a fait rejaillir les traumatismes du passé. “Depuis que j’ai quitté mon domicile familial, j’ai tenté de me reconstruire tant bien que mal. J’aimerais être en paix avec tout ça. L'ouverture de l'enquête fait rejaillir les horreurs du passé et je n’arrive plus à avancer. Je ne sais plus qui je suis, je me pose plein de questions sur la personne que j’aurais pu être si je n’avais pas vécu tout ça. J’espère désormais que justice sera rendue pour que je puisse poursuivre ma vie de manière un temps soit peu plus sereine”, conclut-elle.