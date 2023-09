Le cuir végan, pas si bon pour la planète ? Marie-Laurence Stévigny, designer, explique que la plupart du temps les cuirs vegan sont des dérivés du pétrole.

La deuxième thématique abordée durant l’émission était de savoir s’il fallait ou non interdire les trottinettes partagées. Nawal Bensalem, chef de l’information, rédactrice en chef adjointe de La Dernière Heure/Les Sports, explique qu’on parle d’écologie et de mobilité verte. “Mais les trottinettistes prenaient avant les transports en commun ou marchaient. C’était mieux !”, argumente-t-elle.

Talya, 8 ans, a été mordue par son chien et est décédée des suites de ses blessures. Fallait-il euthanasier l’animal après cet incident ? Pour Nawal Bensalem, il fallait immédiatement tuer les deux chiens après ce drame.

Enfin, le dernier sujet de débat de l’émission de ce vendredi était de comprendre les violences policières. Notamment avec le cas de Nahel en France et de Domenico à Oupeye chez nous en Belgique. Est-ce le même combat que chez nos voisins ? Alexandre Pycke, sociologue, explique que notre police est violente et que les Nations unies le confirment. “Une minorité de policier est raciste et violente, et provocatrice”, affirme Monsieur Pycke.

L'émission est à revoir en intégralité ci-dessus.