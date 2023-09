Médicaments : Frank Vandenbroucke va rendre obligatoire la délivrance du nombre exact d’antibiotiques

”Dans le cadre de la lutte contre la résistance antimicrobienne (AMR), nos services – à savoir un groupe de travail coordonné par le SPF Santé – préparent une réglementation qui prévoira la posologie sur l’ordonnance”, indique le cabinet du ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), interrogé par La Libre. La posologie mentionnera la quantité par jour et la durée du traitement. Cette nouvelle mesure “devra s’appliquer au moins aux antibiotiques. La mise en œuvre pratique est en cours d’élaboration”.

La Cour des comptes a calculé que le nombre moyen de comprimés par boîte était passé de 14 à 19 entre 1997 et 2019, soit une augmentation de 35 %.

”L’intention de l’arrêté royal” en cours de préparation, développe le cabinet Vandenbroucke, est “d’obliger les médecins à indiquer sur l’ordonnance la quantité exacte d’antibiotiques nécessaires. Le pharmacien devra alors délivrer cette quantité exacte, même s’il doit pour cela ouvrir une boîte. Un groupe de travail se penche actuellement sur les modalités pratiques (principalement la délivrance et la tarification) pour rendre cela possible.”

Cour des Cours comptes et KCE favorables

Parmi les points à trancher, il s’agit de déterminer le prix et le remboursement de l’antibiotique par unité et non plus par boîte, ainsi que de fixer la rémunération du pharmacien pour le travail supplémentaire à accomplir pour ouvrir la boîte de médicaments, donner la bonne quantité et fournir une copie de la notice d’utilisation.

En 2019, le KCE (le centre d’expertise en soins de santé) avait publié un rapport dans lequel il proposait déjà de “délivrer le nombre exact de comprimés d’antibiotiques nécessaires dans les pharmacies publiques”. S’appuyant notamment sur les arguments du KCE, la Cour des comptes a formulé la même recommandation dans un rapport publié fin 2022, et elle l’a répétée il y a trois semaines dans un avis concernant une proposition de loi du CD&V, qui plaidait justement pour la délivrance de la qualité exacte de certains médicaments. En substance, estime la Cour, une telle mesure est bonne pour la santé et bonne pour le portefeuille.

La Cour des comptes a calculé, sur la base des données fournies par l’Inami (l’assurance maladie), que “le nombre moyen de comprimés par boîte était passé de 14 à 19 entre 1997 et 2019, soit une augmentation de 35 %”. “D’après l’AFMPS (l’Agence fédérale des médicaments, NdlR), ne mettre sur le marché que des conditionnements de grande taille est plus intéressant au niveau commercial, ce qui expliquerait l’augmentation du nombre de doses par conditionnement”, expliquait la Cour des comptes en décembre.

Des économies pour la Sécu et les patients

”Pour diminuer les risques liés à la délivrance de médicaments inutiles, la délivrance de la quantité exacte est recommandée. Selon une étude française, cette pratique a diminué de 10 % le nombre de médicaments délivrés et elle a amélioré l’adhérence au traitement”, souligne la Cour dans son avis du mois d’août.

Les atouts de la mesure sont multiples, relève encore l’institut de vérification des comptes publics. Elle permet d’éviter l’automédication (le patient risque de consommer les comprimés surnuméraires sans l'aval d'un médecin) et ses effets néfastes sur la santé ; de limiter la surconsommation d’antibiotiques, cause du renforcement de la résistance des bactéries à ce type de médicament ; ou encore d’éviter le gaspillage et ses dégâts sur l’environnement.

Enfin, la mesure générerait des économies tant pour les patients (moins de comprimés à acheter) que l’Inami (moins d’antibiotiques à rembourser). D’après les estimations de la Cour des comptes, ces économies pourraient atteindre 17,3 millions d’euros par an pour l’Inami et 4,1 millions pour les patients.