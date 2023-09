Rentrée des classes chez les néerlandophones: plus d'un million d'élèves retrouvent les bancs de l'école ce vendredi

Pour faire face à cette situation, le ministre flamand de l'Enseignement Ben Weyts (N-VA) a notamment introduit de nouveaux profils (comme celui de professeur invité) ou offert la possibilité à 216 écoles de s'écarter de la procédure habituelle pour attirer des enseignants. Des mesures prises précédemment portent leurs fruits, comme la valorisation de l'ancienneté pour les personnes qui exercent comme enseignant sans pour autant être titulaire du diplôme requis, affirme le ministre.

L'an dernier, 4.697 travailleurs et travailleuses du secteur privé avaient ainsi délaissé leur métier pour embrasser celui d'enseignant en Flandre, un record, selon M. Weyts. Celui-ci pointe une hausse de 10% par rapport à l'année précédente.

À côté de ces mesures "quantitatives", les syndicats enseignants plaident, eux, pour une approche "qualitative", afin notamment de réduire la charge de travail.

"Le ministre parle d'un record de personnel non-diplômé de l'enseignement qui franchit le pas, mais j'aimerais aussi avoir le nombre de ces travailleurs et travailleuses qui font machine arrière" après avoir goûté à la pédagogie, souligne en réponse Nancy Libert, du syndicat socialiste ACOD, pendant flamand de la CGSP.

L'année passée a été difficile, non seulement à cause de la pénurie d'enseignants mais aussi en raison de la réorganisation de l'effort d'apprentissage, qui va encore demander du travail, résume le syndicat chrétien flamand de l'enseignement (COV), qui rassemble le plus d'affiliés dans le primaire. "Nous avons assisté ces dernières années à la mise en œuvre de mesures ci et là pour tenter de résoudre certains problèmes. Aujourd'hui, nous avons besoin de solutions pour l'avenir, qui rendent ce métier attractif et pour des années encore", martèle la secrétaire générale du COV, Marianne Coopman.

Les profs francophones souffrent eux aussi des mêmes maux. Fin avril, ils avaient été des milliers à descendre dans la rue pour dénoncer la surcharge de travail administratif, les incertitudes qui pèsent sur l'enseignement qualifiant, le non-respect du nombre maximal d'élèves dans certaines classes ainsi que le manque de soutien aux centres psycho-médico-sociaux (PMS). Cette manifestation avait signé la cinquième grande action du monde enseignant francophone en un peu plus d'un an.