Réquisition de camping, procédures accélérées… "dos au mur", la Vivaldi dégaine un plan d’hiver en réponse à la crise de l’accueil

Nicole de Moor, secrétaire d’État en charge de la Migration, avait scandalisé l’aile gauche du gouvernement en proposant de ne plus accueillir les hommes seuls dans les centres Fedasil. Vendredi, le Premier ministre Alexander De Croo a réaffirmé son soutien à cette initiative. “Il fallait aller de l’avant. C’est une situation préventive pour éviter de se retrouver dos au mur.”

En réponse à la crise politique et face à un “réseau d’accueil saturé”, Nicole de Moor a dégainé un plan hivernal. Le programme, qui était déjà dans les caisses de la secrétaire d’État il y a quelques semaines, se présentera comme une articulation entre les différents niveaux de pouvoir concernés par l’accueil.

Tous ceux qui pourront aider à désengorger les structures qui abritent les demandeurs d’asiles seront sollicités. Il est question de consulter les régions, de faire appel aux “petits centres satellites” et d’essayer de trouver de nouveaux logements pour les migrants. Cette “nouvelle forme de coopération” inclut également de s’adresser “aux campings” pour loger les réfugiés.

Ce “winterplan” s’articule sur trois fronts. Il faut agir au niveau européen pour endiguer le flux migratoire. Le gouvernement De Croo compte profiter de la présidence belge de l’UE pour remettre le pacte migratoire sur la table. Des mesures seront également prises pour renforcer le départ volontaire des centres afin de libérer des places d’accueil. Et enfin, il faudra régler l’aspect légal pour héberger les réfugiés dans les campings généralement vides l’hiver.

Calmer les partenaires

Ces solutions proposées lors du kern ont permis d’apaiser les dissensions. “Il n’y a pas eu de cris”, résume-t-on à propos de la réunion des ministres. Certains, à la différence d’Alexander De Croo, ont toutefois estimé que le gouvernement était déjà “dos au mur” et que les solutions proposées relevaient du “bricolage”.

Face à la presse, le Premier ministre et la secrétaire d’État ont répété d’une même voix que l’objectif était “bien évidemment d’accueillir tout le monde” mais que cela n’était pas possible, raison pour laquelle la priorité allait aux familles et aux enfants. “La Belgique fait sa part”, a insisté Nicole de Moor, précisant qu’environ 35 000 places d’accueil avaient été ouvertes dans le pays.

Petra De Sutter s’est réjouie de voir que “l’urgence” était devenue “évidente” pour ses collègues. “Même les autres partis comprennent maintenant qu’il faut ajouter des places le plus rapidement possible, ce qui rendra automatiquement caduque l’instruction de la secrétaire d’État de Moor. Après tout, toute personne ayant droit à un accueil doit pouvoir en bénéficier, y compris les hommes célibataires”, nous a confié la vice-Première ministre Groen.