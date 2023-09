Bart De Wever parle politique et ça déménage: "Les Ecolos viennent d’une autre planète, qu’ils retournent vite sur Vénus”

Dans un pays normal, je vous répondrais que vous avez raison. Mais nous sommes en Belgique… Un pays qui est divisé en deux démocraties distinctes. Je vais être honnête avec vous : ma seule préoccupation est de trouver en Wallonie un partenaire institutionnel (pour négocier le confédéralisme, NdlR). Je n’ai pas d’autre intérêt. Seule la démocratie flamande m’importe. On me dit que je m’exprime rarement dans les médias francophones. C’est vrai. Mais cela sert à quoi exactement ?

A mieux faire comprendre vos positions par une partie du pays…

Mais j’ai constaté que cela ne sert pas à grand-chose. Et cela se retourne souvent contre moi. Pourquoi faire l’effort alors ? D’ailleurs, il n’y a pas beaucoup de responsables politiques francophones qui s’expriment dans des médias flamands.

Mais si, il y a Paul Magnette, Thomas Dermine, Georges-Louis Bouchez…

"Paul Magnette, c’est plutôt rare… Enfin, oui, il y en a quelques-uns, c’est vrai. L’idéologie de Georges-Louis Bouchez est proche de la mienne et il a des idées intéressantes. Créer de la valeur ajoutée pour engendrer la prospérité est une idée libérale que je défends car, à mon sens, c’est la meilleure. Sur le wokisme, le MR a également de bonnes idées. Ce parti a publié une bonne étude à ce sujet. Mais que représente le MR en Wallonie, 20 ou 25 % au maximum ? La grande majorité des Wallons votent à gauche."

Pourquoi ne pas rechercher avec le MR, la mise en place d’un gouvernement de centre-droit en 2024, comme l’était le gouvernement de Charles Michel (la coalition “suédoise “à laquelle la N-VA participait) ? Ne serait-ce pas plus intéressant pour l’économie flamande qu’un gouvernement de réformes institutionnelles avec le PS ?

"En 2014, le but de la majorité suédoise était de susciter le désir institutionnel de la gauche wallonne en l’écartant du pouvoir fédéral. Cela a réussi. Moi, je me sens responsable de la prospérité de chaque citoyen dans ce pays. Je ne veux pas de révolution à la Tom Van Grieken (le président du Vlaams Belang, NdlR), c’est une idiotie. Il veut déchirer le pays d’une façon incontrôlée. Moi je refuse cela. Mais il faut quand même être totalement aveugle pour ne pas voir que dans ce pays, deux sociétés très distinctes se sont développées. L’une est de gauche, l’autre non. Si demain le PTB passe la barre des 20 % en Wallonie, cela va devenir très très compliqué de former un gouvernement respectant au minimum les résultats des urnes tant au nord qu’au sud. Aujourd’hui, nous avons un gouvernement fédéral qui ne fait rien. Rien. Chaque réforme est mise au frigo. Et la situation budgétaire de la Vivaldi est le pire qui soit au niveau européen."

Bart De Wever s'est montré très cash sur sa vision de l'avenir de la Belgique.

Pour vous, la Belgique n’a plus d’avenir en tant qu’État unitaire ?

"Le fédéralisme est un échec. Il faudra un jour ou l’autre évoluer vers un autre système. Le plus grand patriote belge ne parle même pas la langue de la majorité (Georges-Louis Bouchez, NdlR), c’est quand même unique dans le monde, non ? Bouchez est interrogé par des médias néerlandophones mais il ne parle pas le néerlandais… Bizarre. Le fait que l’on accepte cela en Flandre en dit long aussi sur la Flandre."

Vous dites cela parce que peu de gens en Flandre s’en sont offusqués ?

"Mais oui ! On a l’habitude, Monsieur ! Ce pays a toujours existé grâce à la bonne volonté des Flamands et à leur bilinguisme. Cette volonté, malheureusement, diminue. Mes grands-parents pouvaient réfléchir en français. Mon père était bilingue. Moi, je me débrouille. Et mes enfants ? Apprendre le français, c’est comme un supplice chinois ! J’ai envoyé mon fils pour un stage de français, immersion totale, en France. Il a appris beaucoup… sauf le français ! (Rires) C’est terrible. Les élites unitaires bilingues ont été le dernier ferment d’union de ce pays. Oui, désormais, il y a de plus en plus de bilingues au sein des élites francophones mais c’est 60 ans trop tard. Les deux sociétés (francophone et néerlandophone, NdlR) sont divisées. Il faut en accepter les conséquences. C’est simple comme bonjour."

En 2024, vous comptez laisser tomber les Wallons ?

"Non, non, ce n’est pas mon intention. Je ne m’oppose pas aux transferts financiers à condition que cela se fasse en toute transparence et objectivité. La Wallonie s’en sortira, à terme. Et la Flandre peut aider les francophones à se développer, oui, mais de façon structurelle. Il faut éviter de garder la Wallonie dans une situation de précarité et de faiblesse. Les allocations redistribuées par le fédéral font en sorte que beaucoup de Wallons restent trop longtemps dans l’inactivité. Chaque Région doit être responsable de ses propres comptes, c’est la seule façon de s’en sortir."

Pour réviser la Constitution et mener la réforme institutionnelle à laquelle vous aspirez, il faut une majorité de deux tiers des sièges au parlement… Vous savez que vous ne les aurez pas. Il n’y a pas de consensus entre les partis sur le “confédéralisme “.

"Cette réforme ne suscite pas l’enthousiasme mais, à un moment donné, on ne pourra plus continuer."

Vous vous attendez à une nouvelle crise politique après les élections ?

"Je le crains…. J’espère que la réforme de l’État interviendra dès 2024. Sinon, le pays ne pourra plus être gouverné. Cela peut traîner pendant des années. Alors, la situation sera encore pire. Parce que cette réforme sera peut-être menée par des forces politiques que je n’aime pas trop."

Les extrêmes ?

"(Silence) Si vous ne m’aimez pas, regardez derrière qui viendra après moi."

Le Premier ministre Alexander De Croo se montre volontariste par rapport au fédéralisme. Il affirme qu’il y a moyen de faire fonctionner le pays.

Il y a quelques années, Alexander De Croo vantait les mérites du confédéralisme… Il était favorable à la scission de toutes les compétences fédérales vers la Flandre et la Wallonie. Désormais, il est au “16” et dit l’inverse. Il dit surtout n’importe quoi ! S’il est optimiste sur l’avenir de la Belgique, il faut le prouver concrètement alors. Mais la réalité, c’est que la politique budgétaire de l’État fédéral est un désastre, que les pensions sont impayables, que la sécurité sociale dérape totalement

En tout cas, le Premier ministre aura réussi à prolonger deux réacteurs nucléaires alors qu’il est en majorité avec les écologistes dans la Vivaldi. C’est quand même un tour de force, non ?

"C’est Vladimir Poutine qui est responsable de cela. Et, deux réacteurs, cela ne suffit pas. À en croire Elia (le gestionnaire du réseau électrique en Belgique), la politique énergétique de ce pays est un désastre. On pourrait être obligé d’importer de l’énergie nucléaire en provenance de la France. J’espère que la France voudra bien nous fournir, ce qui n’est pas sûr. Je voulais que la Belgique suive le modèle allemand sur le plan socio-économique et le modèle français en matière énergétique (la France mise beaucoup sur le nucléaire, NdlR). Mais on a fait exactement l’inverse : on a suivi le modèle français pour le socio-économique et le modèle allemand pour l’énergie…"

Si, après une crise politique, on arrive à mettre en place un gouvernement de réformes institutionnelles, vous aurez peut-être un rôle historique à jouer. Celui de Premier ministre. Ce serait le bout du chemin de votre carrière politique ?

"Je sais que ma réponse ferait un grand titre dans votre journal mais cette question ne m’intéresse pas du tout. Ce qui m’intéresse, c’est ce qui va se passer dans ce pays. Pour faire évoluer les choses dans le bon sens, je suis prêt à tout. Mais je n’ai pas besoin de ce titre ni d’une carrière européenne par après. Mon ambition n’est pas de servir le café à Madame von der Leyen (la présidente de la Commission européenne, NdlR)."

Servir le café à Ursula von der Leyen ? Est-ce un pique contre Charles Michel, président du Conseil européen, et Didier Reynders, Commissaire européen ?

"Mais pas du tout…" (sourire)

La N-VA et le PS, c’est déjà une vieille histoire. En 2010, vous aviez tenté de vous accorder avec Elio Di Rupo mais les discussions avaient capoté en raison, notamment, de vos divergences socio-économiques. Une occasion manquée ?

"Nous n’aurions pas pu conclure un accord avec le parti socialiste à ce moment-là. Elio Di Rupo, fils d’un migrant, a toujours été d’une loyauté totale à l’égard de la Belgique. Elle lui a beaucoup donné. C’est un vrai souci pour Paul Magnette puisque Di Rupo n’a rien fait pour préparer le PS à une réforme de nos institutions. Pourtant, quand je parle ouvertement et discrètement avec des régionalistes tels que Dermine ou Dermagne, il est clair que leur analyse sur l’avenir de ce pays n’est pas si éloignée de la mienne. Mais, moi, je suis pressé d’aboutir. Je veux avancer aussi vite que possible. Pour le PS, au contraire, il n’y a pas urgence tant qu’il y a de l’argent qui arrive. Magnette souhaite continuer le statu quo aussi longtemps que possible mais il comprend qu’à un moment donné, cela n’ira plus. Je pense qu’il n’a pas envie de négocier avec Vlaams Belang. Je suis convaincu qu’un jour, les socialistes seront capables de conclure un accord pour aller vers le confédéralisme. Et si le PS le fait, j’espère que le reste de la gauche wallonne suivra. On verra bien."

À gauche, les écologistes sont clairement fédéralistes. Vous aurez du mal à les convaincre.

"Oui. Et Écolo est le parti le plus wokiste… Les écolos viennent d’une autre planète : quand je parle à Jean-Marc Nollet, je ne trouve rien dans ses idées qui permettraient de construire un accord de gouvernement. Qu’il retourne sur Vénus aussi vite que possible ! Durant les négociations de l’été 2020 (Bart De Wever et Paul Magnette ont assumé une mission royale et avaient négocié un pré-accord entre le PS et la N-VA), à chaque fois qu’on appelait Nollet au téléphone, il était dans une gare. Impossible de discuter. On entendait les informations sur le trafic ferroviaire à travers le téléphone."

Est-ce Écolo votre véritable ennemi ?

"Un communiste, je comprends encore sa logique, mais un écolo ? Il n’y a que de la folie… Pensez-vous vraiment que le changement climatique est à imputer au comportement capitaliste ? C’est une nouvelle religion ? Quand je parle avec un écolo, j’ai l’impression de converser avec un prêtre qui me parle de son église. Pourquoi devrais-je suivre cette jeune fille de 16 ans (la militante écologiste Greta Thunberg, NdlR) inspirée par Dieu et qui voit dans le ciel du CO2 qui s’échappe comme certaines vierges au Moyen Âge voyaient le Christ ou comme Jeanne d’Arc qui prétendait avoir entendu la voix de Jésus-Christ ?"