Le temps restera pratiquement sec même si une averse ne peut être totalement exclue. Il fera un peu plus doux avec des maxima de 20 à 22 degrés en Ardenne ainsi qu’à la mer, et de 24 à localement 25 degrés ailleurs.

En soirée et durant la nuit, le temps sera calme et le ciel peu nuageux avec parfois quelques voiles d’altitude. En fin de nuit, brumes, brouillards et nuages bas se reformeront à nouveau par endroits. Les minima varieront de 11 degrés en haute Ardenne à 14 ou 15 degrés ailleurs.

Dimanche, une fois la grisaille matinale locale rapidement dissipée, le soleil sera souvent voilé par des nuages élevés. Les maxima varieront de 21 degrés en Hautes­ Fagnes à 25 degrés en Lorraine belge.