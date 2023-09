Le retour en force de Bart De Wever: “Le wokisme provoque un apartheid en Belgique”

À lire aussi

Une Wallonie où il espère introduire le débat autour du wokisme. Son livre “Woke “, véritable best-seller en Flandre où il dépasse les 25.000 exemplaires vendus, vient d’être traduit en français. “Pour la gauche francophone, ce sujet n’existe pas. C’est une grave erreur. “, affirme-t-il.

Durant une heure et demie, il a livré le fond de sa pensée. Lui qui, plus que jamais, semble surtout heureux de présider à la destinée de sa ville. Sa croisade contre le wokisme, le poste de Premier ministre, l’avenir du pays, Paul Magnette et le PS. L’homme fort de la Flandre parle plus que jamais cash. Sa voix compte et va compter dans cette année électorale sous haute tension.

Posons le débat. Quelle est votre définition du “wokisme “ ?

Il n’existe pas de définition claire. Mais les wokistes divisent la société entre bourreaux et victimes. Cela crée une sorte d’apartheid dans la société. Et de la colère. C’est très dangereux. Voilà ce qu’est le wokisme. Il existe un wokisme banal, on est confronté de plus en plus à ce phénomène dans les médias. Pour les wokistes, les blancs hétérosexuels cultivés et qui vivent dans un bon quartier jouissent d’une position privilégiée qui est une faute et qu’ils doivent expier.

À gauche, beaucoup considèrent que le wokisme n’existe pas et est un fantasme des conservateurs.

La gauche dit qu’il s’agit simplement de la nouvelle étape dans le mouvement historique d’émancipation de l’individu. Je ne crois pas du tout à cela : le wokisme, c’est un mouvement de vengeance. Il n’est pas un enfant de la modernité, mais de la post-modernité. Le post-modernisme a créé un vide en déconstruisant, comme Michel Foucault (philosophe français post-moderne, proche de l’extrême gauche, NldR) l’a fait, notre identité. Notre identité serait une invention de l’élite utilisée comme instrument de domination et d’exclusion des plus faibles, des pauvres, des gens de couleur, des homosexuels… Sans dieu et sans État-nation, il ne reste que le vide total dans nos sociétés. Et ce vide, le wokisme est venu le combler en propageant des idées qui attaquent la société occidentale : tous les problèmes du monde viennent de l’occident. Selon les wokistes, la solution à chaque problème viendra de la fin de l’occident.

En France, le ministre de l’Enseignement a interdit l’abaya dans les écoles. Il estime qu’il s’agit d’un vêtement “musulman “qui n’a pas sa place au sein de l’école républicaine. Une bonne décision selon vous face à la montée de l’idéologie woke ?

Oui, tout à fait. On a besoin d’une identité, c’est une sorte de disque dur : le pays, la langue, le territoire. Mais on a aussi besoin d’un logiciel, un cadre métaphysique. Désormais, le seul cadre métaphysique à notre disposition pour unifier la population, c’est la pensée des Lumières. Mais je suis aussi pour l’évolution. Il ne faut pas rejeter chaque progrès en le voyant comme du wokisme… Un conservateur accepte le progrès mais en suivant un tempo tranquille. C’est comme prendre le train en prenant le temps de regarder le paysage, en s’arrêtant de gare en gare pour réfléchir au voyage. Les progressistes, eux, veulent prendre un TGV qui ne s’arrête jamais de rouler. Les wokistes, eux, veulent détruire chaque gare… Pour eux, l’identité et l’histoire sont des mensonges. Je ne peux pas l’accepter. Le débat sur l’intégration de l’islam dans l’identité européenne est délicat et difficile. L’islam des Lumières doit devenir un élément constructif de l’identité flamande. L’extrême droite dit autre chose : l’islam est l’ennemi. Les wokistes aident beaucoup l’extrême droite en prétendant que l’intégration n’est pas nécessaire car seul le racisme est la cause des problèmes.

Pour vous, le meilleur antidote au wokisme, est-ce le nationalisme ?

L’antidote, c’est en tout cas accepter que l’on a besoin d’un cadre métaphysique pour avoir une démocratie et une société solidaire. Sans cela, on n’a plus de ciment pour faire tenir debout la société. Le vide se remplit alors avec l’extrême droite et le populisme et, de l’autre côté, avec une élite qui s’étonne du vote radical des gens et méprise d’autant plus leur réaction. Je ne vois pas d’autre idéologie que le nationalisme pour recoller les morceaux de la société, en effet. L’historien Harari (l’auteur du best-seller Sapiens, NdlR) dit qu’il y a trois forces motrices qui unifient l’humanité : Dieu, la nation et l’argent. On a biffé Dieu. Je suis catholique mais je ne pense pas que la religion puisse redevenir ce qu’elle a été. Le post-modernisme a biffé la nation. Il reste l’argent, le matérialisme. Voilà le nouveau dieu…

N’y a-t-il aucun point positif dans les combats pour les minorités ?

Beaucoup de gens ont de bonnes intentions et pensent travailler pour l’émancipation de groupes minoritaire mais ils se trompent. On ne peut pas obtenir l’égalité en attaquant la liberté. C’est la grande leçon des Lumières : la liberté est une condition préalable pour l’égalité. On est protégé contre l’État, c’est dans nos Constitutions. Alors seulement on peut travailler à l’égalité sur plusieurs générations. Désormais, on dit que l’inégalité est une injustice et que l’égalité doit être immédiatement offerte en compensation. Les mouvements d’émancipation sont des mouvements de vengeance. Black Lives Matter est un mouvement porté par des gens qui n’ont jamais été esclaves contre d’autres personnes qui n’en ont jamais eus… Et c’est un mouvement américain. En Europe, la situation de personnes immigrées dans les années 60 n’a rien à voir avec le combat des Afro-américains mais les wokistes excitent ce sentiment de revanche. Quand le Maroc a battu la Belgique au mondial de football, les jeunes ont fait la fête dans les rues de Bruxelles et d’Anvers, comme s’ils avaient chassé un colonisateur de leur pays… Mais c’est quoi cette colère ? Je ne leur reproche rien mais je reproche aux wokistes de leur avoir donné raison en les présentant comme les victimes d’un racisme systémique.

Pensez-vous qu’il sera possible d’inverser la tendance ? Un combat perdu d’avance ?

Je suis très optimiste à ce sujet. Il faut renverser la culture intellectuelle et je pense que c’est possible. Le mouvement wokiste a démarré dans les années 70 et, aujourd’hui, il représente la pensée unique dans les universités et dans le secteur culturel. Mais il a perdu le peuple. Il y aura un renversement, d’une manière ou une autre. Est-ce que cela se fera selon une manière constructive ou une manière destructive ? Moi, je veux obtenir un consensus pacifique. Je ne veux pas avoir un Trump en Europe. C’est vraiment un personnage abject. Mais sans le wokisme aux USA, il n’y aurait pas eu Trump.

Ne craignez-vous pas que ce débat soit très éloigné des préoccupations quotidiennes des gens ? Les pensions, l’emploi…

Oui. Mais c’est un débat intellectuel. Les marxistes disent que ce sont les conditions matérielles des gens qui font l’histoire. Moi, je suis anti-marxiste : je dis au contraire que ce sont les idées qui font bouger le monde et qu’elles émergent d’abord au niveau de l’élite. L’histoire est mue par un mouvement des idées qui va du haut vers le bas, qui est top-down.