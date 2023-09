On a bien fait d'en parler: faut-il réduire les peines à cause de la surpopulation carcérale?

Depuis hier, selon la volonté du ministre de la Justice, nos prisons déjà pleines à craquer accueillent aussi des personnes condamnées à des peines de six mois. Ce que le ministre Van Quickenborne ne dit pas, c’est que pour assumer les effets d’une telle mesure, il va falloir réfléchir de toute urgence à des moyens de désemplir les prisons par un autre bout.

Paradoxalement, ce sont sans doute les personnes condamnées à de longues peines qui vont faire l’objet d’aménagements de type bracelet électronique pour faire de la place aux nouveaux arrivants condamnés à des peines moins importantes. Bienvenue en absurdie.

Sur le plateau de LN24 mercredi dernier, Vincent Schmidt, journaliste à la DH, était assez catégorique : "Ne pas purger une peine, c'est comme si on ne payait plus les amendes en dessous de 500 euros".

Pour Sarah Grandfils, membre du Conseil central de surveillance pénitentiaire, il est clairement démontré que le séjour en prison n’empêche pas la récidive à la sortie.

Pendant ce temps, sur la page Facebook de la DH, c’est plutôt la voix de l’intransigeance qui a pris le dessus dans vos commentaires : "Une peine doit être exécutée, construisons des prisons si besoin et expulsons les condamnés étrangers".

Au milieu de ce consensus, une voix solitaire, celle de Jean-Marie, se disait favorable à la construction de prisons "à taille humaine" ; une position presque intenable sur les réseaux sociaux sans s'exposer à un torrent d'insultes.

Sondage après sondage, on le sait, cette option qui a pourtant fait ses preuves ailleurs ne convainc pas les Belges. Résultat, on construit en grande pompe des méga prisons comme à Haren et, discrètement, on construit aussi des structures beaucoup plus petites en attendant que l’un ou l’autre de ces deux modèles fasse clairement ses preuves.

Pendant ce temps, les responsables politiques dont la mission est d’arbitrer ou d’expliquer la complexité des questions carcérales se contentent trop souvent de déclarations simplistes sans aborder les problèmes de fond. L’ivresse des élections qui viennent ne fait d’ailleurs que commencer.