Opérations “nettoyage” à la gare du Midi : “Nous avons perdu la trace de bon nombre de toxicomanes qui se sont évaporés dans la nature"

"Les nuisances sont connues depuis de longues années et concernent tous les grandes gares, les stations de métro et l’ensemble de l’espace public. C’est lié à l’explosion de la précarité à Bruxelles en particulier. Les chiffres sont alarmants. En deux ans, le nombre de sans-abri est passé de 5000 à 7000 personnes. L’année passée, on avoisinait les 40 % de personnes qui rencontrent un risque de précarité et d’exclusion sociale. Si on anticipe les statistiques, une personne sur deux sera confrontée à un risque de grande précarité dans quelques années", met-elle en garde.

Désormais, le politique organise des actions répressives afin de faire régner l’ordre aux abords de la gare du Midi mais cette méthode est jugée contre-productive. “Ce jeudi, nous étions sur le terrain pour avertir nos publics de l’opération de police et leur dire poliment de se déplacer. Nous sommes dans un climat d’effarement total ! Ces opérations contribuent à déplacer le problème ailleurs et depuis lors, nous avons perdu le contact des personnes à qui nous venons en aide. Nous ne savons pas où elles se trouvent alors que nous avions une vue claire avant l’opération de jeudi. On entend les communes avoisinantes se plaindre de l’arrivée de sans-abri, à cela s’ajoute la mesure prise par la secrétaire d’État en charge de l’Asile et la Migration d’allonger la file des sans-abri alors qu’il n’y a pas assez de structures d’accueil. Le gouvernement perd complètement les pédales !”, fustige Charlotte Bonbled.

"Nous alertons les politiques depuis des années concernant les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles nous travaillons, l’explosion de la santé mentale, notre personnel complètement épuisé"

Elle déplore le désinvestissement chronique dont souffre le secteur associatif. “Nous alertons les politiques depuis des années concernant les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles nous travaillons, l’explosion de la santé mentale, notre personnel complètement épuisé, les structures de première ligne complètement saturées, les places d’hébergement se comptent sur le bout des doigts et nous ne parvenons pas à recruter du personnel pour répondre aux missions toujours plus nombreuses. En réponse à cela, le fédéral propose une solution répressive qui est contre-productive. Ce qu’il faut, c’est donner plus de moyens à l’associatif pour proposer des solutions d’hébergement d’urgence digne de ce nom”, précise-t-elle.

Une hausse inquiétante de la consommation de crack

Symbole de cette précarité croissante, la consommation du crack par les publics précarisés est en hausse constante. “L’envolée du crack est liée à l’envolée de la cocaïne sur notre territoire. C’est un produit qui est l’apanage des populations les plus paupérisées qui vivent en rue. Il s’agit d’une drogue de subsistance qui leur permet de tenir, de ne pas avoir faim, de se distraire du quotidien. À cela viennent s’ajouter de nouvelles drogues sur le marché comme la flakka, une drogue de synthèse qui produit des hallucinations. Le cocktail est explosif et la situation risque de continuer à se dégrader si on n’agit pas de manière structurelle”, ajoute encore Charlotte Bonbled, qui préconise de s’inspirer de ce qui se fait à l’étranger, comme à Lisbonne où le comportement des toxicomanes est décriminalisé pour en faire une question de santé publique.