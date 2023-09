”Plus tôt que prévu” : les cas de coronavirus explosent à nouveau, faut-il s’inquiéter ?

L’Institut de santé publique, Sciensano fait également part d’une hausse de la présence du coronavirus dans les eaux usées analysées. Le code jaune a même été déclaré pour plusieurs régions.

”Nous ne nous y attendions qu’en septembre, lorsque les écoles sont rouvertes et que tout le monde est retourné au travail”, détaille l’expert. “Mais nous l’avons vu augmenter depuis août. Pourquoi ? Bonne question. Il y a eu du mauvais temps et une multitude de nouveaux variants du coronavirus circulent”, ajoute-t-il.

Cependant, Steven Van Gucht se veut rassurant. “Il n’y a pas de quoi s’inquiéter pour le moment, car nous partons d’un niveau très bas. Pour le paramètre des consultations de médecins généralistes, nous étions six fois plus élevés en hiver qu’aujourd’hui. Et dans les hôpitaux, il n’y a absolument rien à signaler”, confie-t-il.

Le virologue invite toutefois les personnes à risque comme les individus de plus de 65 ans et les femmes enceintes à franchir le pas de la vaccination pour éviter d’éventuelles complications.