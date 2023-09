Sofie Merckx explique la technique du PTB au Parlement : “Raoul Hedebouw, c’est notre Lukaku”

Quelle a été la séquence qui vous a particulièrement marqué durant cette législature ?

”La découverte des suppléments de pension des anciens présidents de la Chambre Siegfried Bracke (N-VA) et Herman De Croo (Open VLD). La présidente de la Chambre nous l’a expliqué dans le bureau de la Chambre. On a demandé une commission d’enquête qui a été refusée par les autres partis. On a alors creusé et découvert qu’il existait une règle qui permettait à l’ensemble des députés de dépasser le plafond unique de 7800 euros, voire plus de 9 000 euros brut par mois, en cas de cumul. Ça a été un moment fort, mais en interne, tous les autres partis étaient contre nous. Au bureau de la Chambre, je ne me suis pas fait des amis.”

Où en sont les procédures ?

”Ce privilège sera supprimé le 1er janvier.”

Cela vous arrive souvent, au groupe PTB, d’être seuls contre tous au parlement ?

”Oui, régulièrement. Mais nous avons les gens avec nous. Lorsque l’on sort du parlement, on reçoit énormément de soutien. Et même au sein de l’hémicycle, c’est parfois dur, mais il y a aussi des gens avec qui on parvient à s’entendre.”

Avez-vous une stratégie particulière d’intervention à la Chambre ? Est-ce que vous vous concertez avant une séance et vous décidez de chahuter sur certains dossiers ?

”On n’est pas au parlement pour dormir. Donc, lorsque l’un d’entre nous est devant, on le défend. On est un groupe très dynamique.”

Raoul Hedebouw est réputé pour ses formules chocs. Durant l’affaire des visas iraniens, il a dégainé la formule de “la demande de démission Canada Dry”…

”Ha oui, Raoul, c’est notre Lukaku. C’est celui qui va marquer les buts. En même temps, c’est aussi le résultat d’un brainstorming. Le jeudi matin, on est ensemble, on donne des idées. On s’amuse beaucoup.”

Sofie Merckx officie également dans les maisons médicales du PTB Médecine pour le Peuple. ©MICHEL TONNEAU

Avez-vous l’impression d’être le caillou dans la chaussure des parlementaires ?

”Je dirais surtout qu’on est ceux qui viennent bousculer un entre-soi qui a existé depuis très longtemps. Et ça perturbe. Notre rôle est de faire de la politique en amenant les problématiques des gens au Parlement, de toujours faire jouer le poids de la rue. On a quand même obtenu les 6 % de TVA sur l’énergie grâce à nos pétitions.”

Peut-on vraiment dire que c’est grâce au PTB que la TVA a été baissée ? La majorité n’est pas du même avis. Elle vous reproche d’ailleurs souvent de tirer la couverture sur vous lorsqu’une décision est prise par le gouvernement.

”Il y a toujours une dialectique. On a fait bouger les lignes sur certains points. Dès 2008, le PTB a lancé une campagne sur l’énergie pour réclamer une baisse de la TVA. Cela a été mis en place par le gouvernement Di Rupo puis la Suédoise est repassée à 21 %. Nous avons continué cette campagne et nous avons obtenu 300 000 signatures. Dans les débats parlementaires, le PS était contre l’abaissement de la TVA. Thomas Dermine [secrétaire d’État PS à la Relance] déclarait qu’il ne fallait pas baisser la TVA, qu’il ne fallait pas aider les riches à payer pour chauffer leur piscine, que le PTB était du côté des riches… On a vécu tout ça, mais à un moment donné, la TVA est passé à 6 %. Chacun est libre d’analyser à qui revient la victoire.”

Est-ce qu’il arrive que la majorité vote des amendements ou des textes déposés par le PTB ?

”Hum… c’est le jeu classique majorité opposition. Mais ça ne veut pas dire que l’on ne peut pas obtenir des victoires comme, par exemple, avec les pensions des députés. Le PTB arrive quand même à influencer certaines décisions.”

Le PS vous reproche souvent de rester au balcon. Ahmed Laaouej, chef de groupe, a déclaré que votre groupe était le concierge du parlement. Comment l’avez-vous pris ?

”On nous reproche parfois d’avoir un langage grossier. Visiblement, on n’est pas les seuls. C’est une figure de style assez méprisante, avec du mépris de classe. Comme si les concierges ne servaient à rien. Après, je pense que la politique ne consiste pas uniquement à négocier la nuit au gouvernement dans un cabinet, mais également à amener de la pression au Parlement. C’est une question de rapport de force sur le terrain. Si un jour, on parvient à annuler la loi de 1996 qui bloque les salaires, ce sera le résultat de la pression de la rue. Je constate que le PS nie cela. Sur le fait de rester au balcon, de toujours rester dans l’opposition… nous ne sommes pas un parti à vocation à être dans l’opposition. Je rappelle que lorsqu’on est entré au Parlement en 2014, nous n’avions que deux élus. Là, nous sommes douze. Donc oui, la question de la participation à un gouvernement se pose. Seulement, on ne veut pas finir comme Syriza, en Grèce, qui une fois arrivé au pouvoir a été obligé d’appliquer l’austérité.”