Vacanciers franco-marocains tués par des garde-côtes algériens: les tirs seraient dus à "un refus d'obtempérer"

"Après avoir lancé un avertissement sonore et les avoir sommés de s'arrêter à plusieurs reprises, les mis en cause ont refusé d'obtempérer et ont pris la fuite en effectuant des manoeuvres dangereuses", selon la même source. Après plusieurs tirs de sommation, "des coups de feu ont été tirés contraignant un des jet-skis à s'immobiliser, alors que les deux autres ont pris la fuite", a ajouté le ministère.