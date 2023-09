Van Quickenborne ouvre la porte à un accord sur une réforme fiscale : “Il faut être prêt à laisser tomber des tabous”

A la fin août, le co-président d’Ecolo Jean-Marc Nollet a appelé à une reprise des discussions sur la réforme fiscale dans le cadre des discussions budgétaires d’octobre. Le président du PS, Paul Magnette, interrogé dans SudInfo, a également plaidé dans ce sens. A gauche, on estime qu’une baisse des impôts pour les bas et moyens salaires doit être financée par une taxation des plus grosses fortunes.