David Clarinval veut mettre le paquet sur la sécurité: "Il faut des commissariats de police dans chaque grande gare du pays"

À cette crise, le libéral veut apporter une réponse qui s’articule sur deux niveaux. Il faudra des réformes et des moyens supplémentaires. Ce qui augure des discussions légalistes et des négociations budgétaires.

En matière de sécurité, le MR s’est souvent fait le héraut de la tolérance zéro. Aujourd’hui, il souhaite rendre ce concept encore plus perceptible. “Nous souhaitons mettre en place les perceptions immédiates pour les trafiquants. Il faut plus de sévérité dans les peines. Nous voulons appliquer le principe du casseur-payeur. Celui qui détruit du mobilier urbain devra participer aux frais de dédommagements. Nous demandons l’exécution des petites peines. Les actes de rébellion à l’égard des forces de police devront être plus sévèrement punis.”

Au niveau des mesures à prendre, David Clarinval va insister pour renforcer les moyens alloués à la police. “Il faut renforcer le nombre de patrouilles de police dans les lieux sensibles, comme autour des grandes gares. Il faut également augmenter le nombre de caméras de surveillances et identifier les comportements à risques.”

Que pense le ministre de la reconnaissance faciale ? Faut-il en autoriser l’usage sur le sol belge ? “Je suis prêt à ouvrir le débat. Il faut bien sûr respecter la protection de la vie privée, mais c’est une solution qui peut être discutée.”

On en arrive à l’élément central de son argumentaire, à savoir l’implantation de QG de police au sein même des gares. “Il faut non seulement créer un commissariat de police au sein de la gare du Midi, mais également dans les autres grandes gares du pays.”

Mettre en place ces différentes mesures, cela implique de débloquer des moyens financiers supplémentaires. Pour David Clarinval, cette discussion pourra avoir lieu dans les prochaines semaines, lorsque s’ouvriront les débats budgétaires. “Nous sommes prêts à faire un effort pour financer davantage la police et la justice. Le MR soutient les demandes formulées par le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) et la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V).”

Poursuivre le dossier nucléaire

L’autre gros dossier sur lequel le MR promet de rester aussi combatif, c’est le nucléaire. “Certes, les décisions sont prises, mais maintenant il faut les concrétiser”, martèle David Clarinval. “Les lois doivent être votées le plus vite possible.”

Il avait été convenu lors d’un précédent conseil des ministres d’examiner à la rentrée l’étude AD Flex d’Elia. L’idée est d’analyser les solutions à mettre en place pour combler le trou dans la production d’électricité prévu entre 2025 et 2026.

”Ce débat va avoir lieu. On va pouvoir en discuter. je ne dis pas qu’on va aboutir car la priorité est d’abord de conclure les deux autres réacteurs nucléaires (Doel 4 et Tihange 3) sur lesquels on a eu un deal avant les congés. Mais je pense que les deux dossiers doivent être menés concomitamment.”

L’agenda prévoit que la signature des documents relatifs à Doel 4 et Tihange 3 se fasse le 31 octobre. Cette séquence sera suivie de votes au parlement. Plusieurs lois devront être modifiées pour concrétiser l’accord de prolongation conclu avec Engie. La conclusion de l’accord est attendue pour le mois de mai de l’année prochaine. Le début du LTO (Long term operation) est marqué pour le mois de novembre 2025.

”On doit encore franchir plusieurs étapes dans les prochains mois pour concrétiser cet accord. C’est une priorité pour nous de continuer à taper sur ce clou-là. Il faut en urgence examiner les options que l’on peut prendre pour combler le gap qui est devant nous. Soit on va vers une prolongation d’autres réacteurs nucléaires et on doit commencer les discussions. Soit il va falloir construire des réacteurs au gaz et il faudra aussi des décisions politiques. Or, on a bien vu cet été que la fermeture de centrales nucléaires engendrait une augmentation des émissions de CO2. On ne peut donc pas continuer à fermer les centrales nucléaires et à augmenter les émissions de CO2 dans notre pays alors qu’on a la possibilité de prolonger des outils existants.”