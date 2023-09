La Belgique n’enverra pas ses vieux F-16 à l’Ukraine : “Certains en font une obsession alors que nous sommes très complémentaires aux autres pays”

Pourtant, les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège, qui ont acheté leurs premiers F-16 en même temps que la Belgique (en 1975). Ce qui fait de notre pays le dernier du marché du siècle de 1975 à ne pas céder de F-16 à Kiev. D’après la Défense, tous nos avions de combat auront atteint, lors de leur retrait entamé cette année et programmé jusqu’en 2028, leur plafond maximum des 8.000 heures de vol garanties par le constructeur américain Lockheed Martin.

guillement Dans cette coalition F-16, il y en a qui fournissent les avions et nous, on forme les pilotes"

“Contrairement aux autres pays qui donnent des F-16, nous en avons encore besoin puisque nos F-35 ne sont pas là et n’arriveront que dans quelques années, ce qui n’est par exemple pas le cas des Pays-Bas, souligne Ludivine Dedonder, ministre de la Défense. Ces avions sont donc pleinement utiles et si on ne peut pas en céder, c’est également lié au choix des gouvernements précédents, ce qui n’était pas de mon ressort”.

Toutefois, en 2017, un rapport de Lockheed Martin avait démontré que nos F-16 en fin de vie pouvaient être prolongés de 1.000 heures, ce qui signifie cinq années.

”Cela ne sert à rien que tout le monde donne la même chose”

Pour de nombreux experts, même une capacité estimée à une vingtaine de vols d’avions de combat pourrait avoir son importance. Alors pourquoi ne pas laisser l’armée ukrainienne opter pour leurs propres normes ? Rien ne leur interdit en tout cas de poursuivre leur exploitation. Sur le terrain, les forces armées sont en tout cas unanimes : c’est un élément qui pourrait faire la différence. Le ministre de la Défense ukrainien, Olexiy Resnikov, s’est montré catégorique : la livraison d’avions de combat est susceptible de changer le cours de la guerre, face à l’invasion de la Russie.

“Les deux F-16 qui vont être bientôt déclassés doivent être utilisés pour les pièces de rechange, on doit en effet prendre des pièces pour faire rapidement des réparations d’usage ainsi que de la formation, explique le ministre socialiste. Aujourd’hui, je n’ai donc pas la capacité d’en céder ou alors je dois mettre fin à une mission de surveillance. Certains sont obsédés par cette question mais en réalité, on est complémentaires des autres pays dans cette coalition F-16. Dans cette coalition F-16, il y en a qui fournissent les avions et nous, on est sur la formation des pilotes. D’ailleurs, cela ne sert à rien que tout le monde donne la même chose. Il faut répondre aux besoins des Ukrainiens. L’élément majeur, c’est surtout d’avoir les produits qui correspondent. Et c’est là tout l’enjeu, évidemment, et la nécessité d’avoir cet accord entre les nations et les industries Et le challenge suprême, ce sont les délais d’approvisionnement pour pouvoir aller plus vite”.

Pour rappel, la construction des premiers avions de combat F-35 commandés par la Belgique a commencé l’été dernier et actuellement, sept des 34 avions attendus par la Belgique sont à l’assemblage au sein de l’usine de l’avionneur américain Lockheed Martin. Si le plan initial prévoyait la livraison de quatre avions fin 2023, un chiffre qui a déjà été ramené à deux avions en raison du ralentissement engendré par la crise sanitaire, pour finir, aucun avion ne sera prêt pour fin 2023.

“L’annonce d’un petit retard de 3 à 6 mois suite au covid avait été faite mais entre-temps, il n’y a pas eu d’annonce officielle ou officieuse sur le fait de savoir si ce délai serait postposé ou non. A priori, ce retard pourrait même être rattrapé”.