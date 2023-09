La réaction de Bouchez à l’entarteur était-elle légitime? "J’ai fait preuve de beaucoup de sang-froid", réplique le libéral

L’attentat pâtissier sur le président du MR a été le fait politique le plus commenté du week-end en Belgique francophone. De nombreuses personnalités issues du sérail politico-médiatique et étiquetées à gauche se sont émues de la réaction de Georges-Louis Bouchez. Juste après avoir été entarté, ce dernier a saisi la pâtisserie, fendu la foule et est allé écraser le bout crémeux sur le visage de l’activiste maintenu à terre par des personnes de la sécurité.