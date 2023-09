Le procès des attentats reprend lundi avec le débat sur les peines: les procureurs fédéraux ont annoncé un réquisitoire de 10 heures

Avant de véritablement entrer dans le vif du sujet, la cour d’assises, qui siège au Justitia, devra toutefois suspendre les débats afin que, dans une procédure distincte, le tribunal des référés entende, lundi à 14 h 00, les plaidoiries des avocats de Salah Abdeslam, qui veulent éviter le retour dans une prison française de leur client. Ce ne sera qu’une parenthèse : le cours normal de la cour d’assises reprendra mardi matin.

Le 25 juillet dernier, à l’issue d’une délibération de 20 jours, le jury de la cour d’assises de Bruxelles a acquitté deux des dix accusés, Smaïl et Ibrahim Farisi. Ils ont reconnu les accusés Oussama Atar, Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Ali El Haddad Asufi et Bilal El Makhoukhi coupables d’assassinats dans un contexte terroriste ainsi que de participation aux activités d’un groupe terroriste, en tant que dirigeant pour le premier et en tant que membres pour les autres. Oussama Atar était jugé par défaut. Il aurait été tué dans une frappe de drone américain en zone irako-syrienne.

Perpétuité ou dix ans maximum

Ces six hommes risquent donc la réclusion à perpétuité. Cinq d’entre eux ont déjà été condamnés à des peines très lourdes pour leur implication dans les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Perpétuité incompressible pour Atar et Abdeslam, perpétuité avec peine de sûreté de 22 ans pour Abrini, 30 ans avec période de sûreté des deux-tiers pour Krayem, 10 ans avec peine de sûreté des deux-tiers pour El Haddad Asufi.

Les deux autres accusés ont été acquittés d’assassinat dans un cadre terroriste. Le jury n’a retenu que la participation aux activités d’un groupe terroriste à l’encontre de Sofien Ayari - déjà condamné à 30 ans avec peine de sûreté des deux-tiers à Paris et à 20 ans de prison pour la fusillade de la rue du Dries le 15 mars 2016 - et d’Hervé Bayingana Muhirwa. La peine maximale pour ces deux accusés est de 10 ans. Or, Hervé Bayingana Muhirwa, qui est détenu depuis avril 2016, a déjà purgé sept ans et 5 mois de prison.

Une bizarrerie du Code pénal, aujourd'hui modifiée, adoucira quelque peu le sort de Sofien Ayari. Une peine criminelle absorbe une peine correctionnelle. La peine que prononcera la cour d'assises à l'encontre d'Ayari (de dix ans maximum) absorbera donc la peine prononcée en correctionnelle à son encontre pour la fusillade de la rue du Dries (qui était de 20 ans). Cela se traduira donc par une "réduction de peine" de dix ans minimum.

Pour ces débats sur la peine, les parties civiles n’ont pas voix au chapitre.

Les deux procureurs fédéraux, Paule Somers et Bernard Michel seront les premiers à s’exprimer. Une dizaine d’heures est prévue pour leur réquisitoire. Soit ils s’exprimeront quelques heures lundi matin, soit la présidente ajournera la cour d’assises à mardi matin.

Abdeslam entre Belgique et France

Lundi après-midi, le tribunal des référés siégera au Justitia pour examiner la requête de Salah Abdeslam. Avant le procès des attentats de Paris, qui s’est tenu lors de l’année judiciaire 2021-2022, la France avait demandé qu’on lui livre cinq des dix accusés du procès de Bruxelles : deux Belges (Abrini et El Haddad Asufi), un Français (Abdeslam), un Suédois (Krayem) et un Tunisien (Ayari).

Paris avait émis des mandats d'arrêt européen qui doivent être validés par la chambre des mises en accusation. À l'occasion de ce passage, il est loisible de demander un "droit au retour", soit l'assurance de purger sa peine en Belgique. La chambre des mises en accusation n'accorde ce "droit au retour" que s'il y a une demande dans ce sens et que si la personne peut faire valoir des attaches avec la Belgique.

Nés, domiciliés tout comme leur famille en Belgique, Abrini, El Haddad Asufi et Abdeslam - bien que Français - remplissent cette condition. Mais, lors du passage devant la chambre des mises en accusation pour valider le mandat d'arrêt européen, la défense d'Abdeslam a omis de formuler cette demande de "droit au retour".

Contrairement à Abrini et à Ali El Haddad Asufi - que Bruxelles a "prêté" à la France, Abdeslam a été "donné" à la France qui, pour le procès belge, n'a fait que le "prêter" à la Belgique. Après le procès des attentats de Bruxelles, Abdeslam retournera dans une prison française, à l'inverse d'Abrini et d'Ali El Haddad Asufi qui resteront en Belgique.

Mes Delphine Paci et Michel Bouchat plaideront lundi après-midi devant le tribunal des référés la cause d’Abdeslam pour qu’il reste en Belgique. Le tribunal des référés ne se prononcera pas dans la foulée mais dans quelques jours, voire semaines.

Reprise mardi matin

Le procès d’assises reprendra son cours mardi matin avec la fin des dix heures de réquisitoire. Les sept défenses plaideront ensuite. Nous serons mercredi ou jeudi. Elles devraient avancer des circonstances atténuantes de nature à faire baisser les peines requises par les procureurs fédéraux.

Certaines des défenses ont annoncé des temps de plaidoiries inférieurs à une heure. D’autres ont programmé quelques heures. Ce qui nous amène aux alentours d’une semaine pour le réquisitoire et les plaidoiries. Les sept accusés présents auront l’occasion de s’exprimer en dernier, si du moins ils le souhaitent.

La cour et le jury partiront ensuite en délibération. Lors de la délibération sur la culpabilité, les jurés décidaient seuls. Ici, pour les peines, la cour et le jury décident ensemble, sans qu’il y ait de prépondérance des trois magistrats professionnels par rapport aux douze jurés. Il faudra motiver les peines.

Aucune date pour le prononcé ne peut être avancée avec certitude. Les observateurs tablent sur un arrêt qui serait rendu aux alentours du vendredi 15 septembre.