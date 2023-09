Les origines de l’acte varient selon les sources. Certaines attribuent la genèse de l’initiative a la bataille de tarte à la crème du film muet The Battle of the Century avec Laurel et Hardy. Ce film a été réalisé par Clyde Bruckman en 1927.

D’autres font remonter le premier entartage à 1913. Dans le film Mabel au fond de l’eau, Fatty Arbuckle envoie une tarte à Mabel Normand.

Le concept de l’entartage plutôt simple. Il consiste à lancer ou écraser, selon la distance, une tarte à la crème ou une assiette en carton remplie de crème fouettée à la figure d’une personnalité lors d’un événement public. L’objectif assumé est de tourner en ridicule la victime.

En Belgique, l’acteur et écrivain anarcho-humoriste Noël Godin, surnommé Georges Le Gloupier, s’est rendu internationalement célèbre pour ses attentats pâtissiers. Il compte au nombre de ses victimes l’écrivain français Bernard-Henri Lévy (sept fois), le milliardaire américain Bill Gates, l’ancien président français Nicolas Sarkozy, mais également quelques figures reconnues de l’art telles que le réalisateur Jean-Luc Godart, le chorégraphe Maurice Béjart ou encore le chanteur Doc Gynéco.

En Belgique, le premier politicien à avoir goûté à la gifle à la crème est l’ancien ministre belge Edouard Poullet (PSC). Lorsqu’il était Premier ministre, Elio Di Rupo a également été visé, mais ce fut par une tarte aux fruits rouges, ce qui avait amené certains à croire que l’ex chef du gouvernement était en sang.

On se souviendra également de l’entartage revisité dont Charles Michel avait fait l’objet. Celui qui était alors Premier ministre avait été aspergé de frites et de mayonnaise.

L’archevêque André Léonard a également été entarté à plusieurs reprises à l’UCLouvain.