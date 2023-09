Procès des attentats de Bruxelles: le parquet s'exprimera durant deux jours, les avocats de la défense le feront dès mercredi

Les débats ont donc repris après plus d'un mois d'interruption pour les vacances et le verdict sur la culpabilité rendu le 25 juillet. La cour d'assises doit maintenant se pencher sur la peine qu'elle infligera aux six accusés reconnus coupables d'être co-auteurs d'assassinats et de tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste et aux deux autres pour lesquels elle a estimé que seule la participation aux activités d'un groupe terroriste était établie.

Le parquet fédéral a débuté avec des considérations théoriques, notamment sur la mise à disposition du tribunal d'application des peines (TAP) ou sur la déchéance de nationalité. Les procureurs s'attarderont ensuite sur le cas particulier de chacun des accusés. Ils devront cependant s'interrompre en milieu de journée avant de reprendre leur propos mardi matin.

L'audience sera en effet suspendue pour laisser la place, lundi après-midi, dans la même salle, à un débat au civil en référé opposant Salah Abdeslam à l'État belge. Les avocats de l'accusé demanderont au juge de constater que le transfert de leur client de la Belgique vers la France, qui devrait intervenir à la fin du procès d'assises à Bruxelles, est illégal. Ils sollicitent que ce dernier puisse purger sa peine en Belgique.

Mercredi matin, les avocats de la défense auront à leur tour la parole. L'audience devrait toutefois débuter par quelques considérations techniques. Il a ainsi été convenu que les avocats de la défense qui souhaitent déposer des conclusions après le verdict sur la culpabilité pourront le faire mercredi matin. La défense de Salah Abdeslam, qui sera la première à prendre la parole, a déjà annoncé qu'elle déposerait "de toutes façons" de telles conclusions "techniques".

Cela entrainera une suspension des débats afin que la cour se positionne et rende un arrêt sur ces conclusions. Ce n'est qu'une fois cette étape franchie que les avocats pourront tour à tour plaider en faveur de leur client.

Ils le feront mercredi, jeudi mais aussi vendredi, d'ordinaire un jour de relâche durant les sept mois de débats ayant mené au verdict de culpabilité. L'objectif est que la cour entre en délibération sur les peines au plus tard au début de la semaine prochaine.