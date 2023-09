Thomas Dermine conteste les propos de Bart de Wever : "C’est un “Niet” absolu au confédéralisme”

En ce qui concerne une possible 7e réforme dans le futur, le Secrétaire de l’État ne l’exclut pas. “On ne négocie pas pour le confédéralisme avec monsieur de Wever. Il n’y a pas d’échanges construits avec le PS. Par contre, une réforme est envisageable car on a un fédéralisme qui est inabouti et qu'il faut que l’état fonctionne de manière efficace."

Pour 2024, le PS se concentre d'avantage sur la justice fiscale et pour cela taxer les hyper-riches. "On va prendre les 1% des plus riches, ceux qui bien au-delà d'un million de patrimoine, hors habitation. On ne vise pas les entrepreneurs qui créent de l'emploi. On veut ici s'occuper des rentiers, qui ne travaillent mais qui vivent du revenu de leur capital et qui émettent le plus de CO2."

Avec cette réforme, le socialiste espère que la transition écologique pourra être financée. "L'Europe est compétente pour mettre cela en place. Il faut la signature d'un million d'européens et je pense que cela pourrait rapporter plusieurs centaines de milliards à l'Europe et quelques milliards en Belgique."

Pour conclure, Thomas Dermine assène un reproche au MR qui defend les ultra-riches. "Au tour de la table du gouvernement, certains partis comme le MR, qui préferent défendre les ultra-riches et les rentiers que d'augmenter le salaire de 50% des Belges."