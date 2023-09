Trop de mâles à la direction des partis ? C’est ce que dénonce Paul Magnette : “Un acte qui nous coûte en visibilité”

Cette absence est totalement assumée par la tête du parti socialiste. “Paul Magnette ne veut pas prendre part à des débats où ne participent que des hommes”, nous répond Frédéric Masquelin, son porte-parole et directeur de la communication du PS. “Mais cela ne concerne pas spécifiquement les débats avec les présidents de parti.”

Dorénavant, Paul Magnette refusera de participer à tous les débats où la parité ne sera pas respectée. À l’aube de la campagne électorale, cela s’annonce comme un sacrifice notable en matière de visibilité médiatique. “Au sein du Parti socialiste, nous avons décidé d’adopter une parité totale. Dans toutes nos instances parlementaires, nous avons mis la priorité sur la représentativité paritaire. Nous observons qu’il y a un problème de représentativité des femmes dans les médias. C’est la raison pour laquelle nous agissons de la sorte.”

Un sacrifice notable en matière de visibilité

C’est après un congrès sur le féminisme que le président des socialistes a décidé d’appliquer sa vision dans les différents événements où il est invité. “Il pose un acte militant. On ne peut plus se contenter de grands discours, il faut agir”, poursuit Frédéric Masquelin.

Paul Magnette a déjà été invité par Le Vif et par RTL à participer à des débats collectifs. À chaque fois, il a proposé une alternative en suggérant par exemple d’envoyer Anne Lambellin, vice-présidente du PS, ou une ministre. “Cela a été à chaque fois refusé, soit par le média, soit par l’un des participants au débat. Cela nous coûte en visibilité. Mais il faut bien que quelqu’un s’y mette. Quand vous regardez la photo du Soir, on y voit quatre hommes et une femme.”

Sur les 12 principaux partis que compte la Belgique, seuls deux d’entre eux sont dirigés – à moitié – par des femmes. Il s’agit d’Ecolo et de Groen, dont la coprésidence est gérée en totale parité par un homme et une femme.

Pour répondre aux problèmes de représentativité à la tête des partis, une solution que pourrait adopter le PS serait d’élire une femme à sa présidence. “Techniquement, c’est possible”, nous répond le directeur de la communication. “Le parti compte suffisamment de femmes dans des exécutifs qui pourraient prendre la tête du parti. Maintenant, il faut qu’elles-mêmes souhaitent se porter candidates et qu’ensuite elles soient élues par les membres.”

Aux dernières élections internes, Paul Magnette s’est ainsi présenté contre Paul Magnette, puisqu’il n’y avait aucun challenger. Mais qui sait, peut-être que la prochaine pourrait être la bonne ?