A quel âge un enfant peut-il rentrer seul de l’école à pied? "Tout dépend de la maturité de l'enfant mais il y a un âge symbolique"

L’expert considère toutefois que l’âge de 12 ans se prête bien à cette étape importante du développement de l’enfant.

“Douze ans, c’est un âge symbolique à différents égards et qui correspond, au passage en secondaire et à un moment où les parents n’ont plus d’autre choix que de laisser l’enfant rentrer seul. C’est aussi un moment qui coïncide souvent avec l’arrivée du premier téléphone de l’élève.”, argumente-t-il.

Il conseille aux parents d’appuyer leur décision sur leurs réponses aux questions suivantes : “L’enfant a-t-il déjà eu l’occasion d’effectuer des trajets seul? S’est-il déjà retrouvé seul à la maison? Est-il capable de prendre des initiatives et de mesurer les éléments dangereux de la maison? Connait-il les mesures de sécurité? A-t-il un minimum de contacts avec une personne de confiance ou un voisin qu’il peut contacter en cas de souci? Est-il capable d’ouvrir la porte et de la refermer correctement? De ne pas oublier sa clé quand il fait une course?”

Quant à la police, elle estime que les enfants doivent avoir au moins huit ans pour se rendre seuls et en toute sécurité à l’école à pied. “Les spécialistes estiment que les enfants de moins de 8 ans ne sont pas en mesure d’appréhender tous les risques liés à la circulation. L’enfant ne prête attention qu’à une chose à la fois. Il traversera spontanément la chaussée pour attraper un ballon, sans tenir compte des voitures et s’il voit une voiture venir vers lui, il pense a priori que le conducteur l’a vu également”, peut-on lire sur le site de la police fédérale.

Avant huit ans, un enfant n’est pas non plus capable d’évaluer les distances, ce qui le rend particulièrement vulnérable sur la route.