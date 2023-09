”Faire pipi sur un combi de police correspond à une infraction pénale”: l’opposition réclame des explications de Van Quickenborne

L’audition parlementaire réclamée par l’opposition sera l’occasion de visionner les images de cette nuit du 14 août lors de laquelle le libéral courtraisien a invité une masse d’amis vêtus de blanc à fêter ses 50 ans. Le visionnage de la vidéo devrait permettre de faire la lumière sur les faits urinaires qui posent question.

”Le fait de faire pipi sur une camionnette de police correspond à une infraction pénale. Vincent Van Quickenborne qui reforme actuellement notre Code pénal, commet une infraction pénale puisqu’il y a outrage à agent public représentant l’autorité de l’État”, commente Sophie Rohonyi (DéFI), juriste de formation. La députée fédérale de l’opposition réclame “avant tout des clarifications”. “Nous voulons savoir ce que le ministre a effectivement fait. À partir de ce moment-là, on déterminera les conséquences à en tirer.”

Pour la députée amarante, le ministre Van Quickenborne s’est rendu coupable de mensonge. “Il a d’abord expliqué qu’il n’était pas au courant des faits alors que les images laissent penser qu’il a assisté à la scène. Il est au moins complice. Van Quickenborne manque de respect envers toute une profession, la police, qui assure sa protection, notre sécurité à tous, et qui malgré cela est malmenée par son gouvernement par des promesses non tenues.”

Sur les images de vidéosurveillance rapportées lundi par la VRT, il semble que le ministre se serait penché en arrière pour faire semblant d’uriner. Il aurait regardé son téléphone portable en riant. Ces éléments sont brandis par l’opposition pour réclamer des enquêtes, des interrogatoires et, dans le cas du Vlaams Belang et de la N-VA la démission.

”Si Van Quickenborne a réellement fait de fausses déclarations sur l’incident, alors il ne peut tout simplement pas rester (ministre). Il s’agit de personnes qui le protègent jour et nuit et méritent son plus grand respect”, a tweeté la députée fédérale Yngvild Engels (N-VA).

”Si ces faits sont avérés, ils constituent un manque de respect flagrant du ministre de la justice à la police qui se mobilise jour et nuit pour assurer sa protection. Et si en sus le ministre a menti, c’est encore plus gravissime”, a également écrit Catherine Fonck, cheffe de groupe Les Engagés à la Chambre.

”On voit ici vraiment le comportement d’une élite politique et bourgeoise, un entre-soi où l’on estime que les règles ne s’appliquent qu’aux autres”, martèle pour sa part Raoul Hedebouw, président du PTB, qui réclame que les images de vidéosurveillances soient rendues publiques.

Chez DéFI, on refuse pour l’heure de parler de démission. “Nous ne voulons pas faire le jeu de l’extrême-droite ou de l’extrême-gauche”, ajoute Sophie Rohonyi. “Notre rôle est d’obtenir des clarifications.” La Rhodienne dit toutefois profondément regretter cette séquence qui “éclabousse la politique” et “fait les choux gras des extrêmes”. Sa crainte est de voir l’extrême-droite et l’extrême-gauche “séduire un électorat de plus en plus important avec ce genre de scandales.”

Les réactions très vives de l’opposition étaient attendues, mais leur impact à court terme sera limité. L’avenir politique de Vincent Van Quickenborne dépendra de la stratégie poursuivie par les partis de la majorité. À ce stade, aucun membre de ces formations ne s’est exprimé à visage découvert sur la question. En interne, toutefois, ils sont nombreux à trouver l’épisode déplorable.