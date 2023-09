L’affaire du pipigate fait trembler la planète politique : “Van Quickenborne perd toute crédibilité s’il ne sait pas faire régner l’ordre chez lui”

Cette affaire a pris des proportions démentielles mardi après que la VRT a révélé que l’élu était sorti de son domicile dans la nuit du 14 août. Les images semblaient montrer que ce soir-là, le ministre s’était penché en arrière pour faire semblant d’uriner et qu’il aurait regardé une vidéo compromettante sur son téléphone portable en riant, ce qui aurait pu être interprété comme un geste cautionnant les actes commis par quelques de ses invités.

Pour rappel, le soir de son anniversaire, des invités de Vincent Van Quickenborne ont, à plusieurs reprises, uriné sur un fourgon de police vide. Le véhicule était stationné devant la maison du ministre pour assurer sa protection, l’élu étant la cible de trafiquants de drogue depuis de nombreux mois.

Les éléments publiés par la chaîne de télévision publique flamande ont été brandis par l’opposition pour réclamer des enquêtes, des interrogatoires et, dans le cas du Vlaams Belang et de la N-VA, une potentielle démission. Les Engagés, DéFI, le PTB, la N-VA et le Vlaams Belang ont affirmé qu’il y avait outrage à agent. Ils pointaient la possibilité qu’il y ait mensonge étant donné que le ministre a, à ce jour, toujours nié avoir vu ou cautionné les faits. Une audition du ministre a été agendée en commission de la Chambre pour jeudi après-midi.

Images à l’appui

Pour se dédouaner, Vincent Van Quickenborne a présenté mardi des vidéos de sa propre caméra de surveillance qui pourraient montrer qu’il n’était pas au courant des faits et qu’il ne les cautionnait pas. Selon le ministre, les images que la VRT avait pu se procurer avaient été interprétées de manière subjective. Il accuse d’ailleurs les syndicats de policiers, qui lui reprochent de ne pas avoir tenu ses promesses sur des questions salariales, d’être derrière cette affaire.

”Une opération qui vise à me nuire est en cours de la part de certains syndicats de police qui ne peuvent accepter que l’on va mettre fin progressivement à leur régime de pension à partir de 58 ans. D’abord, avec mon ancien président de parti, Egbert Lachaert, on a essayé de nous intimider physiquement et maintenant ils s’en prennent à moi”, a-t-il déclaré.

L’affaire a pris de telles proportions qu’elle s’est inscrite à l’ordre du jour du conseil des ministres restreints (kern) de mercredi. “Il faut crever l’abcès”, indique-t-on au sein de la Vivaldi.

Le jeu de la majorité

Au-delà du bras de fer avec les organisations syndicales policières et de l’offensive attendue de l’opposition, c’est surtout la posture qu’adopteront les membres de la majorité face à cette affaire qui sera décisive. À ce stade, aucun député ou élu ne s’est publiquement prononcé. Mais en interne, ça jase et des sobriquets peu glorieux (”Van Quickenpiss”, “Quickie”) circulent chez les parlementaires.

Certains se demandent comment un ministre a pu regarder un autre commettre une infraction “sur des personnes que l’État paie pour le surveiller”. En tant que “grand chef du parquet”, le bras armé de la justice, Vincent Van Quickenborne “perd toute crédibilité” s’il tente de réformer le droit pénal alors qu’il n’est “pas capable de faire respecter l’ordre” chez lui.

”La question qui occupe tout le monde est de savoir si Vincent Van Quickenborne a menti en déclarant qu’il n’était pas au courant”, analyse Carl Devos, politologue à l’Ugent. “Lorsque l’on regarde les vidéos que le ministre a partagées, on ne peut pas dire que c’est le cas. C’est ce qu’il va devoir à nouveau démontrer au parlement jeudi. Si de nouveaux éléments sortent entre-temps venant contredire les propos du ministre et que ce dernier maintient sa position, il se pourrait alors qu’il ait menti au parlement. Ce qui est un crime capital.”

Il est toutefois peu probable que le pipigate mène à une démission. Déjà parce que les preuves vidéos semblent aller dans son sens. Les auteurs des méfaits se sont également rendus à la police. Ensuite, “parce que la situation diffère des dossiers politiques dont les mensonges portaient sur des questions publiques”, poursuit le professeur de politique. On est ici face à un fait divers instrumentalisé par les syndicats de police qui ont, à plusieurs reprises, témoigné leur hostilité à Vincent Van Quickenborne mais également à son parti l’Open VLD. Ce dernier ainsi que le Premier ministre Alexander De Croo soutiennent l’un de ses plus éminents membres. En tant que “top of the top”, le Courtraisien a sa place sécurisée.

En coulisses, on entend également d’autres éléments qui assurent que le ministre de la Justice n’a rien à craindre. “Les partis de la majorité n’ont aucun intérêt à l’attaquer publiquement car des éléments pourraient ressortir contre eux”, nous glisse un parlementaire fédéral. “Le PS, par exemple, avec les affaires liées au Qatargate qui touchent Marc Tarabella et Maria Arena, préfère faire profil bas sur les questions de justice. Même chose pour Vooruit et Conner Rousseau. Le CD&V, dont la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden est en concurrence avec Vincent Van Quickenborne, pourrait tenter, mais ils ne le feront pas…”

L’affaire pourrait donc s’éteindre rapidement. “On l’espère”, entend-on chez Van Quickenborne. “Car il est temps de s’occuper des vrais sujets.”