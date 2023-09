Météo : déjà plus de 30 degrés ce mardi, et la chaleur va s’installer sur la durée, “une vague de chaleur officielle n’est pas à exclure”

À lire aussi

Et alors que la Grèce craint des inondations et coulées de boues sur des sols fragilisés par la sécheresse et les feux de forêt, on va encore profiter d’un temps estival pour quelques jours. “On a déjà atteint 30,9 degrés ce mardi à Uccle. Encore deux jours à 30 degrés ou plus, et on pourra parler de vague de chaleur, rappelle-t-il. Ce scénario n’est pas à exclure même s’il n’y a pas de certitude pour le moment, cela va se jouer à rien. Par exemple, on n’attendait pas autant de chaleur ce mardi. Il faut noter aussi qu’une vague de chaleur en septembre, ce n’est jamais arrivé !”

guillement Une vague de chaleur en septembre, ce n'est jamais arrivé en Belgique.

Mercredi et jeudi, on pourrait même battre des records journaliers. “Le record pour un 6 septembre est de 28,5 degrés, et de 29,5 degrés le 7 septembre. Le record absolu, lui, est de 34,3 degrés, le 15 septembre 2020, mais il ne devrait pas être battu, indique Pascal Mormal. Battre des records journaliers n’a que peu de valeur si c’est ponctuel, mais ce qui est remarquable, c’est la durée de cet épisode. On va se situer à plus de 25 degrés au moins jusqu’au début voire milieu de la semaine prochaine. L’avantage, c’est que les nuits sont plus longues et fraîches, ce qui rend la situation plus supportable.”

À lire aussi

Pour la suite du mois de septembre, les signaux indiquent toujours de la chaleur et du soleil. “On devrait être au moins un ou deux degrés au-dessus des moyennes de saison jusqu’au 20 septembre, selon les prévisions actuelles, estime-t-il. On part donc sur les bases d’un mois de septembre très chaud, qui pourrait battre des records.”